減肥藥+糖尿藥漲 禮來財報超預期

禮來調漲糖尿病藥物Mounjaro售價，對上季財報的貢獻最大。（路透）

禮來公司第4季營收和調整後獲利超出預期，受惠於其新減肥藥Zepbound的強勁推出以及其重磅糖尿病治療藥物Mounjaro的價格上漲。

Zepbound於11月初獲得美國監管機構批准，第4季銷售額達1.758億元。該季業績首次包含Zepbound的銷售額。分析師表示，Zepbound上市第一年銷售額可能超過10億元，並可望成為史上最暢銷的藥物。

禮來公司第4季淨利21.9億元，合每股2.42元。相較之下，一年前的獲利為19.4億元，合每股2.14元。排除與無形資產價值相關的一次性項目以及其他調整，2023年第4季每股獲利2.49美元，高於預期的2.22元。

這家製藥巨頭第4季營收為93.5億元，年增28%，大幅超過預期的89.3億元。

禮來公司也發布2024年全年財測，整體符合預期。預計全年調整後每股獲利為12.2至12.7元。預測2024年營收為404至416億元。

接受LSEG調查的分析師預計全年調整後每股獲利為12.43元，銷售額為393.8億元。

禮來公司去年股價上漲近60%，即使減肥藥價格高昂、承保範圍參差不齊，而且存在一些令人不快的副作用，但其受歡迎程度卻一路飆升。禮來公司市值約6730億元，是美國最大製藥公司。

該公司表示，上市多年的藥物、尤其是Mounjaro，價格上漲推高了營收。Mounjaro第4季銷售額為22.1億元，而去年同期僅有2.792億元。根據FactSet估計，分析師之前預計該藥物將在全球帶進17.3億元的銷售額。

乳癌藥物Verzenio的銷售也推動營收成長，由於需求增加和價格上漲，該藥物本季銷售成長42%達11.5億元。低於分析師預期的11.8億元。

Jardiance是一種降低第2型糖尿病患者血糖的藥片，第4季銷售額成長30%達7.981億元。分析師預計的銷售額為7.718億元。