小摩未來3年增設逾500家分行

摩根大通 表示，該行正著手進行近年來最積極的分行擴張計劃，預計到2027年在美國新增500多家分行，以擴大其在代表性不足的地區的業務範圍。

該行表示，這筆數十億美元的投資 將使其在波士頓、夏洛特、華盛頓特區周邊、明尼亞波利斯和費城 等地開設新分行。但它沒有具體說明投資的具體金額。

在摩根大通採取激進的擴張策略之際，其他一些銀行反而一直在縮減業務。根據標普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)的數據，在去年10月關閉123家、開設80家後，美國活躍分行總數達7萬7690家。

截至2023年底，摩根大通擁有全美最大網絡，擁有4897家分支機構。其競爭對手美國銀行也一直在增設新分行，截至12月底已擁有3845家分行。

受到堅定不移的消費者提振，同時隨著聯準會提高借貸成本，摩根大通從客戶利息支付中獲得更多收入。摩根大通在2023年實現創紀錄的全年獲利。

大通消費者銀行業務執行長羅伯茲表示，該行的新分行通常會設有諮詢區，供客戶進行私人對話，並且不會將櫃員熱線作為主要焦點。

她說，「我們的分行網路是客戶在此開設帳戶的關鍵原因之一，它幫助我們吸引存款。」「我們確實將分支機構視為整個公司的店面，它是我們擴大與客戶關係的支柱，因為我們的目標是成為他們的主要財務合作夥伴。」

摩根大通消費者和社區銀行業務執行長萊克(Marianne Lake)在12月的投資人大會上表示，該行正在繼續投資其分行網絡，因為在50個市場中的17個只擁有不到5%的分行比率。

該行還計劃翻新其美國其他近1700家現有分支機構，並將為其分支機構網絡再雇用3500名員工。截至12月底，該行在全球擁有30萬9926名員工，高於任何同行。