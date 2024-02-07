財經簡訊

花旗：科技股面臨拋售風險

花旗集團表示，美國科技股部位過度多頭，任何拋售都可能引發更廣泛的崩盤。押注科技股為主的那斯達克100指數期貨下跌的部位已完全消失，投資 者絕大多數都預期會進一步上漲。以孟塔古(Chris Montagu)為首的花旗策略師在最新報告中寫道：「大規模共識部位是一種風險，可能會放大市場的轉變。」雖然史坦普500指數期貨的看漲趨勢上周陷入停滯，但部位仍呈淨多頭。

Lyft 保證司機每周收入水平

Lyft表示將保證司機的每周收入。這在由規模更大的競爭對手Uber Technologies主導的美國叫車行業中尚屬首次，目的在吸引更多司機使用其平台。美國叫車市場基本上是Lyft和Uber的雙寡頭壟斷，前者擁有約 30% 的市占率，與競爭對手在乘客和司機方面展開了激烈的競爭。去年，扣除外部費用後，全美約15%的Lyft司機收入還不到乘客所支付費用的70%。但如果司機一周內收入低於70%，Lyft保證支付差額。

獲利降 BP仍回購並增股利

雖然全年獲利下降，但石油 巨頭英國石油公司(BP)加快回購步伐並增發股利；這家能源巨頭宣布在公布第1季業績前執行17.5億元的股票回購；並承諾今年上半年回購35億元的股票。BP也宣布2023年最後三個月每股普通股利為7.27分，較上年同期成長10%。2023年基本重置成本獲利為138億元，較前一年創紀錄的277億元大幅下降。根據LSEG的共識，分析師預計2023年全年淨利為139億元。第4季淨利近30億元，超出分析師預期的26億元。

通用汽車召回32.2萬輛重卡

通用汽車召回超過32.3萬輛重型皮卡，因為電子尾門釋放開關可能會在停車時短路並自動打開車門。此次召回涵蓋2020年至2024年車型的部分雪佛蘭Silverado和GMC Sierra 2500和3500卡車。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)在其官網文件中表示，在處於停車檔時，水可能會滲入開關並導致後擋板打開，這可能會導致未固定的貨物從貨架上掉下來，造成道路危險並增加撞車的風險。通用汽車建議車主在駕車前檢查尾門是否關閉並鎖好。經銷商將更換外部觸控板開關。車主將自3月18日開始收到信函通知。