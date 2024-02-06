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FAANG和7巨頭過氣 AI 5是未來

財經新聞組／綜合報導
AI 5是美股最新也最熱門的投資標的。（路透）
AI 5是美股最新也最熱門的投資標的。（路透）

華爾街分析師總是喜歡對股票分組，圈選出表現最好的一組股票。

舉例來說，FAANG在2017年出現，用來描述當時最大的五家科技公司：分別為Facebook(Meta)、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google(Alphabet)。

2023年美國商銀又將一組大型科技股命名為「七巨頭」，分別為Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟輝達和特斯拉。這七檔股票還有一個共同點：都以自有方式發展AI

不過雖然都在開發AI，表現卻參差不齊。2024年開年至今，大多數「七巨頭」股票都出現上漲，只有特斯拉例外，光是1月就暴跌23%。不少人認為特斯拉應從「七巨頭」中剔除；而對沖基金Light Street Capital分析師卡徹(Glen Kacher)認為這個集團需要完全重組。

為此，卡徹提出領導美股的最新5支股票，分別為輝達、微軟、AMD、台積電和博通，並稱之為「AI 5」。

輝達排名第一並不令人意外，其H100 GPU是開發者建置、培訓和部署其AI模型的首選。在最近發布的2024財年第3季，輝達總營收為181億元，年增206%。其中資料中心營收占145億元，年增279%。這些令人難以置信的成長率讓輝達股價在去年飆升239%，並將漲勢延續到2024年。

微軟是新興AI產業的另一支主導力量，該公司正在發揮其歷史優勢，專注於軟體領域。去年，微軟向AI龍頭新創公司OpenAI投資100億元，使用OpenAI技術將生成性AI應用程式整合到其整個軟體產品中。微軟是為數不多幾家已經成功地將AI軟體貨幣化的公司之一，這可能會推動其下一階段的成長。

AMD則是推出MI300 GPU，將與領頭羊輝達AI晶片一較高下。今年，投資人將密切關注MI300的需求資訊。

台積電可說是晶片產業最重要的公司。它製造全球半數以上的晶片，包括輝達和AMD等公司設計的先進GPU。沒有台積電，就沒有AI產業的現有場面。

在AI領域，博通可能不是許多投資人關注的對象，但該公司正以好幾種不同的方式開發這項技術。

AI 輝達 微軟

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