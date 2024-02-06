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肉類需求復甦 泰森業績超標

財經新聞組／綜合報導

泰森食品第1季營收和獲利超出市場預期，這是隨著通膨擔憂緩解，對其肉類產品的需求開始復甦的初步跡象。

去年由於通貨膨脹居高不下，消費者嚴控在昂貴肉類產品上的支出，但食品雜貨價格開始從高峰回落。

話雖如此，泰森食品表示，在去年關閉美國雞肉工廠後，該公司正在繼續評估其營運情況。

由於美國牛隻供應有限，泰森食品本季整體調整後營業收入下降9.2%。其最大的牛肉部門本季調整後營業虧損1.17億元，去年同期調整後營業獲利1.29億元。

在價格上漲10.5%的推動下，該部門銷售額成長6.3%。然而，成交量卻下降了4.1%。

去年在美國雜貨店的售價創下歷史新高的雞肉業務，據傳價格已下降約4%，而銷量則下降1.5%。

去年，該公司一直在關閉養雞廠、整合業務並裁員以降低成本。雞肉業務調整後營業收入較上年同期成長近150%，達到1.92億元。

泰森食品的豬肉部門銷量較去年同期成長7.7%；而其生產Ball Park熱狗和Jimmy Dean香腸的預製食品部門銷量成長2.5%。

該公司調整後每股獲利69分，高於分析師預期的41分。

根據LSEG數據，這家美國肉類加工商淨銷售額成長0.4%達133.2億元，超過分析師預期的132.7億元。

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