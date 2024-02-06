我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

美股最錢線／本益比不算貴 七巨頭非泡沫

財經新聞組／綜合報導

高盛發表報告表示，最近客戶常問一個問題：「七巨頭」能否繼續跑贏大盤？答案是肯定的。

策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中寫道，蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、輝達和特斯拉這七家公司表現一直都很出色，「今年來回報率為8%，而史坦普500指數其他493支個股的回報率則為3%。」

他回應指出，「正如網路泡沫熱潮時期所顯示的，股票要想持續保持優異表現，就必須超越市場共識所設定的高標準。」

他說，「這七支股票自2019年以來的優異表現大部分歸功於基本面的改善，而不是估值的擴張。」「展望未來，預計營收成長將成為這七支股票回報的主要驅動因素。自下而上的共識預測認為，到2026年，這七家公司營收年複合成長率將達到12%，而史指其餘493家公司的年複合成長率僅有3%。」

高盛研究團隊也將目前這七支超級大型股與2000年3月網路泡沫高峰期的五大股票進行比較；後者分別是微軟、思科、奇異電氣、英特爾和埃克森美孚。

柯斯汀說：「2000年3月史指五大公司在該指數占比18%，當時市場一致預期這五家公司未來兩年營收年複合成長率將達16%。然而，這五家公司的業績大幅下滑，僅實現8%的成長。在接下來24個月裡，其業績表現相比史指低了21個百分點。」

他解釋，「『七巨頭』與『網路泡沫五巨頭』之間的一個顯著差異是：七巨頭更傾向於透過再投資實現成長，它們將60%的營運現金轉為成長資本支出和研發進行再投資，這種再投資率是網泡路沫五大巨頭26%的兩倍多，更是史指其他493家公司的3倍左右。」

此外，柯斯汀補充道：「從本益比差距來看，今天這七家公司要比網路泡沫時期的五大公司便宜得多。」（財經新聞組）

投資 高盛 微軟

上一則

財經簡訊

下一則

印尼出口成長政策支撐 經濟成長率Q4重回5%

延伸閱讀

美股債回落 挨了ISM和Fed兩記重拳

美股債回落 挨了ISM和Fed兩記重拳
史指道指再創新高 開年連漲4周…這個社媒巨頭飆漲20%

史指道指再創新高 開年連漲4周…這個社媒巨頭飆漲20%
人行對史坦普中國子公司開罰「未按程序評級」

人行對史坦普中國子公司開罰「未按程序評級」
史坦普：恒大債券持有人 要等數年才能獲得微薄款項

史坦普：恒大債券持有人 要等數年才能獲得微薄款項

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎