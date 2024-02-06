美股最錢線／本益比不算貴 七巨頭非泡沫

高盛 發表報告表示，最近客戶常問一個問題：「七巨頭」能否繼續跑贏大盤？答案是肯定的。

策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中寫道，蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟 、輝達和特斯拉這七家公司表現一直都很出色，「今年來回報率為8%，而史坦普500指數其他493支個股的回報率則為3%。」

他回應指出，「正如網路泡沫熱潮時期所顯示的，股票要想持續保持優異表現，就必須超越市場共識所設定的高標準。」

他說，「這七支股票自2019年以來的優異表現大部分歸功於基本面的改善，而不是估值的擴張。」「展望未來，預計營收成長將成為這七支股票回報的主要驅動因素。自下而上的共識預測認為，到2026年，這七家公司營收年複合成長率將達到12%，而史指其餘493家公司的年複合成長率僅有3%。」

高盛研究團隊也將目前這七支超級大型股與2000年3月網路泡沫高峰期的五大股票進行比較；後者分別是微軟、思科、奇異電氣、英特爾和埃克森美孚。

柯斯汀說：「2000年3月史指五大公司在該指數占比18%，當時市場一致預期這五家公司未來兩年營收年複合成長率將達16%。然而，這五家公司的業績大幅下滑，僅實現8%的成長。在接下來24個月裡，其業績表現相比史指低了21個百分點。」

他解釋，「『七巨頭』與『網路泡沫五巨頭』之間的一個顯著差異是：七巨頭更傾向於透過再投資 實現成長，它們將60%的營運現金轉為成長資本支出和研發進行再投資，這種再投資率是網泡路沫五大巨頭26%的兩倍多，更是史指其他493家公司的3倍左右。」

此外，柯斯汀補充道：「從本益比差距來看，今天這七家公司要比網路泡沫時期的五大公司便宜得多。」（財經新聞組）