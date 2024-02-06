財經簡訊

Palantir第4季營收超出預期

Palantir第4季營收超出分析師的預期，2024年全年財測與華爾街 預期大致一致。截至2023年12月31日的第4季，Palantir營收年增20%至6.084億元，高於去年同期的5.086億元。淨利為9340萬元，合每股4分，而去年同期為淨利3090萬元，合每股1分。預計第1季營收將在6.12至6.16億元之間，預計全年營收將在26.5至26.7億元之間。華爾街預計第1季營收為6.17億元，全年營收為26.6億元。

Stellantis無意合併雷諾汽車

Stellantis董事長艾爾坎(John Elkann)否認該車商正在醞釀與雷諾汽車合併的計畫。他發表聲明表示：「目前沒有考慮與其他汽車製造商進行合併業務的計畫。」並補充說，該集團專注於執行其長期業務計劃。義大利 日報《Il Messaggero》4日報導，作為雷諾最大股東並持有Stellantis股份的法國政府，正在研究兩個集團的合併計畫。Equita分析師表示，此類交易將面臨明顯的反壟斷障礙，以及法國生產設施重複造成的社會問題。

國會草案波及美中製藥廠商

美國一項法令草案引發中國生技公司藥明康德股票遭到拋售，這不僅對該公司造成重大打擊，還可能影響許多依賴該公司進行研究和生產的實驗室和西方製藥商。關注中國問題的眾議院委員會上月底提出一項法案，限制聯邦政府 資助的醫療服務提供者允許中國華大基因集團、無錫藥明康德和其他生技公司獲取美國人的基因訊息。參議院也提出類似的立法，禁止聯邦機構與這些公司簽訂合同，並阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。

開拓重工獲利成長達兩位數

開拓重工上季營業利潤實現兩位數成長，超越華爾街預期，原因是採礦設備銷售依然強勁，美國住宅房市反彈，對大型建築設備的需求也強勁。商業客戶的重型機械支出保持穩定，經銷商庫存4季以來首次下降，減少9億元。北美零售額較去年同期成長11%。由於中國陷入困境的房市繼續拖累亞太地區銷售，亞太地區商業客戶的購買量下降5%。從建築到採礦業購買重型機械有助於其全年營業獲利率較上年增加21%。