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巴隆：美股漲勢兩支柱弱化

編譯任中原／綜合報導

巴隆金融周刊（Barron's）指出，美股最近的漲勢依靠三大支柱，但其中兩根支柱正在弱化，因此漲勢可能趨於脆弱，只是迄今還隱而未現。

在經濟熱絡、聯準會（Fed）降息預期及科技股火熱等三大題材加持下，標普500指數與道瓊工業指數上周均上漲1.4%，雙創新高，那斯達克指數也漲1.1%。

然而，Fed主席鮑爾已表示3月降息並非「基本情境」，且美國元月就業報告超強，Fed勢將認為經濟過熱，且亞特蘭大聯準銀行編製的GDPNow指標也顯示本季經濟將成長4.2%，這些數據都不會使Fed提前降息。

市場本周將緊盯美國財金雙巨頭的發言，包括鮑爾將現身預定美東時間4日晚間7~8時播出的「60分鐘」節目，談論通膨風險和降息預期等議題，財長葉倫也將在美東時間8日上午9時，出席國會聽證會，另有八位Fed官員都將發表談話，其中四人今年有投票權。

其次，大型科技業上季業績分歧，彼此之間的股價表現差距擴大。Google母公司字母財報最令人失望，微軟和蘋果都夠好，次日股價卻收低。亞馬遜上季業績超強，2日股價大漲7.9%，臉書Meta更大漲20%。

其他股票普遍稍弱，標普500指數成分企業中，有271檔收漲，231檔收跌，若科技股未能恢復漲勢，美股可能走低。

降息 鮑爾 美股

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