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美股好牛 標普道瓊創新高

編譯劉忠勇／綜合報導
美企單日市值增加金額前五名。（資料來源:彭博資訊）
美企單日市值增加金額前五名。（資料來源:彭博資訊）

美國股市2日進一步擴大周線戰果，標普500指數和道瓊工業指數雙雙再創新高，不僅有科技巨人股價撐腰，就業超強數據也提振了企業獲利展望。

標普500指數2日收漲1.1%，報4,958.61點，再創歷史新高。道瓊工業指數漲約135點，攀抵38,654.42點，今年來九度刷新收盤紀錄。那斯達克綜合指數大漲1.7%。三大股指全都連續四周走高。

費城半導體指數則上漲1.3%，台積電ADR大漲2.1%。

科技股「七雄」再度成為焦點，臉書母公司Meta公布兩年來最大的單季營收成長並首度配息，股價飆漲20%，2日市值爆增1,968億美元，創下上市公司史上最大單日市值漲勢。

亞馬遜也因營收和獲利優於預期，股價大漲7.9%。蘋果大陸業績不如分析師所料，但收盤跌幅收斂至0.5%。Alphabet和微軟的股價發布財報後周四下跌，但周五再度走高。

與此同時，周五公布上月非農就業人數新增35.3萬，遠超過經濟學家所料。薪資成長彈升4.5%，也超出預期。

美國公債殖利率飆漲。美國10年公債殖利率從周四的3.862%上升至4.03%，創下2022年9月以來最大單日漲勢。

美國CIBC私人財富投資長多納貝迪安（David Donabedian）說， 「今天的就業報告形同質疑軟著陸之說…等於根本沒著陸，經濟還在快速上升」。

在Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）看來，勞動生產力強勁成長，這表示單位勞動成本會得到控制，這正是企業獲利成長的良好後盾。

不過，美國經濟數據如此強勁，如今又讓投資人面臨一個措手不及的問題：美國經濟成長持續高於趨勢，可能引發通膨復萌的壓力，Fed也將更加堅定替經濟降溫的決心，降息步調勢必不如市場期待，又怎能繼續推動美股續創新高？

John Hancock投資管理公司共同首席策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「回顧第4季和最近股市的反彈，很大程度是受到Fed轉向（轉鴿）的觀念所推動，而這種轉向正從我們眼前消失。」

信安資產管理首席全球策略師夏席瑪（Seema Shah）指出，就業報告既如此強勁，「市場原先反映六至七次降息顯然太過頭了」。據LSEG統計，投資人目前仍反映Fed今年將降息150個基點，遠甚於Fed所預測的75個基點。

NorthEnd私人財富投資長麥格拉斯（Alex McGrath）說：「我認為可以跟3月降息正式吻別了，更有可能是在5月。」

Meta 2日市值爆增1968億美元，創下美國上市公司史上最大單日市值漲勢。（路...
Meta 2日市值爆增1968億美元，創下美國上市公司史上最大單日市值漲勢。（路透）

投資 就業 降息

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