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Fed官員潑冷水 再為降息預期降溫

編譯黃淑玲╱綜合報導

美國聯準會（Fed）兩位官員接連對降息前景發表談話。在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的理事鮑曼表示，她認為利率維持於當前水準下，通膨將進一步走低，Fed官員現在就考慮降息為時過早。今年無投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比則說，在降息前，他要看到更多通膨朝2％目標邁進的證據 。

向來鷹派的鮑曼2日在夏威夷一場活動預先準備的講稿中強調，「就我的觀點，我們還沒有到那個程度」，她也告誡不宜過早降低借貸成本。

鮑曼說：「對於考慮未來的政策立場改變，我將保持謹慎。放眼長期，太早調降我們的政策利率，可能導致未來需要更多升息來讓通膨率回到2%。」

她表示，近期顯示通膨趨緩的報告「令人鼓舞」，如果物價上漲朝向2%目標穩定前進，「最終才會來到適當時機，來逐步降低我們的政策利率，以避免貨幣政策變得太過限制」。

古斯比2日在公共電視的訪談中雖說降息要有更多證據，但他未全然排除3月降息的可能性。

他被問到，是否認為聯準會3月利率會議就降息時間過早，古斯比回答：「我們還將有數周和數個月的資料會出來，我不要時間還沒到，就先自縛手腳。」他認為，決策必須基於確切的數據如何呈現，「一如我們現在看到的通膨和就業趨勢，會有愈來愈多發展，我們需要看到令我們安心的達標數據」。

歷經兩年壓制通膨的升息之後，聯準會官員已經暗示，他們下次的政策舉措會是降息，不過多位官員陸續表達，他們還不急著展開寬鬆政策。

另外，美國前財政部長、現任哈佛大學教授桑默斯在彭博電視上評論指出，由於Fed激進升息而美國經濟一直保持相當韌性，使得中性利率已提高的可能性愈來愈大。他示警，直到2030年可能美國國庫券的平均殖利率都會維持在3%以上。去年白宮對國庫券2030年的利率預測是2.4%。

殖利率 降息 聯準會

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