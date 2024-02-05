抗空汙 嚴排碳 拉高加州油價

31--加州的油價遠高於全美平均值。(圖／123RF)

全美目前的汽油價 格已從2022年秋季歷史最高點回落，然而，在加州，油價遠高於平均值，當地司機加油成本始終降不下來，出外駕車總需要比其他州的人精打細算。

美國汽車協會(AAA)數據顯示，目前全美汽油平均價格為每加侖3.1美元。加州則高達4.49美元。

加州油價偏高是常態。

加州油價偏高是多重因素造成的，包括環保設限、稅率高、當地煉油廠數量減少等等。除此之外，加州大學 柏克萊分校(University of California Berkeley)哈斯商學院(Haas School of Business)能源研究所主任博倫斯坦(Severin Borenstein)強調，加州全力控制汙染、確保空氣品質是最關鍵的要素。

至於加州如何嚴加控管汙染排放？博倫斯坦說，主要是因為，加州數十年來積極為維護空氣品質奮戰，爭取到1970年美國「清潔空氣法案」豁免權，成為全美唯一可制定比聯邦政府更嚴格排放標準的州，其他地區必須遵循聯邦政府標準、或者選用加州標準。

正因為有特權制定自己的規則，加州汽油燃料有特別的成分，所排放溫室氣體比其他州少。

特殊汽油配方令成本增加

加州空氣資源委員會(California Air Resources Board)稱，洛杉磯1943年夏天經歷第一場「煙霧之災」(smog)，能見度僅限三街區，當時人們感到眼睛與肺部灼熱、噁心。

加州政府不斷努力制止被稱為「天然氣攻擊」的災害，嚴格監管州內的電廠和煉油廠。

1966年，加州在美國率先通過廢氣排放標準，1967年，時任州長的雷根(Ronald Reagan)批准「馬爾福德-卡雷爾空氣資源法案」(Mulford-Carrell Air Resources Act)，用以解決汙染問題，簽署法案時說，「我們必須不斷尋找跟得上技術和成長的方式來改善環境。」

加州的特殊混合汽油成本偏高，博倫斯坦說，每加侖汽油成本約額外增加10美分，支持者聲稱，洛杉磯如今可看到山脈是因為大約30年前開始使用特殊汽油配方，獨一無二。

但根據美國肺臟協會(American Lung Association)最近研究，加州致力改善汙染，但許多城市仍在全美嚴重汙染城市排行榜之列。

全美目前只有夏威夷油價高於加州，主要是因為夏威夷隔離於其他州，資源有限導致成本上升。

加州油價偏高除了因為採用特別燃料配方以壓低汙染排放量，另一個原因是煉油廠數量減少。

11煉油廠供應全州90%用量

如今加州僅11家主要煉油廠能夠生產符合該州特定環境標準的汽油； 加州能源部門稱，這11家煉油廠供應全州90%汽油與柴油。

2022年秋季，多家煉油廠停電後，加州油價便快速飆漲至每加侖近6.50美元歷史新高，足見煉油廠與油價息息相關。

追蹤油價的GasBuddy石油 分析主管迪哈安( Patrick De Haan)說，加州的汽油要求與其他州不同，有能力產製該規格的煉油廠正在減少，煉油廠一旦故障，造成的影響與比幾十年前更大。

不過，加州2022年正式通過新法，2035年將禁止銷售新的傳統燃油汽車，屆時，煉油廠數量減少導致油價上漲將不再是問題。

但目前，加州多數人仍仰賴汽油為汽車燃料。

美國能源情報署(US Energy Information Administration)數據顯示，除了加油的費用，加州駕駛還要繳納全美最高的稅金，以每加侖為單位繳納消費稅和銷售稅。多數其他州不課徵汽油銷售稅。

種種因素交錯影響下，加州目前平均油價為每加侖4.49美元，德州等稅收較低的南部州為2.75 美元、俄克拉荷馬州2.66美元、路易斯安納州2.78美元。

針對加州油價偏高，博倫斯坦還提出另一個論點。

博倫斯坦說，加州的好市多(Costcos)、Safeways、Rotten Robbie's等非品牌加油站明顯比其他州少，之所以如此，主要是因為加州居民比其他州的人更偏好雪佛龍(Chevron)、殼牌(Shell)和美孚(Mobil)等名牌石油，這點與人們不那麼常選購汽油有關。