研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

通膨降溫速度不如預期快速，經濟數據強勁使聯準會（Fed）短期內降息機率渺茫，世界各地軍事衝突又有增無減，按常理推論美國股市應該欲振乏力，近來竟迭創新高。專家指出，美股 未來一年看漲，從黃金白金比（gold-platinum ratio）可見端倪。這項指標相對而言沒沒無聞，過往紀錄卻十分靈驗。

MarketWatch股市專欄作家胡伯特表示 ，黃金白金比用來預測未來一年美股報酬率，根據康乃爾大學金融學教授Darien Huang與南加大 財金教授 Mete Kilic在2019年發表的研究報告，這個比值如果走高趨勢很強，預示股市未來一年傾向上漲，反之亦然。

過往20年的紀錄顯示，2004年來，若黃金過去12個月累計報酬相對於白金同時期報酬的比值落在最低25%區間內，未來12個月威爾夏5000指數總回報指數平均看漲6.5%；若黃金白金比位於次低的25%區間，未來12個月美股看漲6.0%；若比值位於次高的25%區，美股未來12個月看漲15.2%；若比值位於最高的25%區間，未來12個月美股看漲20.5%。

以過去一年變動計算，目前黃金白金比正落在次高的四分位數區間內，這對美股未來一年走勢是好消息。

胡伯特指出，黃金白金比所呈現的趨勢，比黃金白金比的絕對值更重要。根據Huang與Kilic兩位教授的測試，黃金白金比預告美股未來表現的準確度，超越「幾乎所有現有的報酬率指標」。

這兩位教授的研究發現，黃金白金比可作為市場擇時指標，因為這個比值對市場認知的經濟與地緣政治風險十分敏感，一旦風險升高，投資 人要求的股市預期報酬就更高。而黃金白金比之所以是優越的風險衡量指標，是因為這兩種金屬的行情漲跌往往隨工業需求增強或減弱而起伏；黃金的反應更敏感，因為金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。

投資人在風險升高時傾向脫售持股，使股市目前的表現減損幾分，但有助於提高未來的報酬率。Huang與Kilic在報告中寫道，黃金白金比「高的時候，股價低，股市風險溢價高，賦予這項比值對未來股市報酬率的預測威力」。