蘋果、Meta 進擊AI布局

美國科技大廠今年積極布局AI，蘋果執行長庫克表示，今年稍晚將會公布蘋果在AI領域的研發細節。圖為庫克與蘋果頭戴式裝置Vision Pro合照。（美聯社）

蘋果、Meta公布最新財報，不過，比起財報數據，市場更關心的是蘋果、Meta在AI （人工智慧）領域的布局；蘋果執行長庫克在法說會上表示，今年稍晚將會公布蘋果在AI領域的研發細節，路透則引述Meta內部文件指出，Meta計畫將研發1款資料中心晶片 ，以支持AI發展。

蘋果公布上季最新財務數據，上季淨利339億美元、年增13%，每股獲利更較去年同期成長16%，達歷史新高2.18美元；其中，iPhone 15買氣旺盛，抵銷了大中華區營收大幅下滑13%的頹勢，讓蘋果營收揮別連4季的衰退陰影。

面對大中華銷售疲弱問題，財務長梅斯特里將部分原因歸咎於美元走強；但他也提出警告，蘋果本季銷售表現將面臨嚴峻挑戰，原因在於去年此時，蘋果正從中國防疫封鎖引發的供應鏈緊張中恢復過來，消費者對iPhone的需求非常旺盛，「如果去年營收剔除此一影響，預計3月這1季的公司總營收和iPhone營收將與去年同期相近。」

對於AI布局，庫克則表示，蘋果投入相當多的研發時間和心力在AI技術，預估今年晚些時候將公布成果細節。外媒分析，蘋果6月在WWDC大會上可能發表最新iOS 18作業系統，並將全面導入生成式AI技術。

臉書母公司Meta上1季的財報數據也很亮麗，營業利益率增逾1倍、來到41%，顯示削減成本的舉措有效強化獲利能力，獲利從1年前的46.5億美元、每股獲利1.76美元，成長到140億美元、每股獲利5.33美元。

Meta執行長查克柏格表示：「我們上季不錯，社群和業務持續成長，在推進AI和元宇宙的願景上，取得了很大進展。」

路透則是引述Meta1份內部文件指出，Meta計畫今年部署一款的新版自家研發晶片，這款晶片是第二代產品，有助降低Meta對輝達（Nvidia）晶片的依賴，並在持續推出AI產品之際，控制與運行AI工作負載相關的日增成本。

對此，Meta發言人證實該公司今年將生產新版晶片的計畫，表示該晶片將與該公司採購的數10萬顆現有繪圖處理器（GPU）協同運行。