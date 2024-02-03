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美股最錢線／Fed一旦犯錯 股指恐跌30%

財經新聞組／綜合報導

Smead Capital Management執行長兼投資組合經理人史密德(Cole Smead)認為，聯準會必須避免犯下一個重大政策錯誤，以免導致美股出現兩位數暴跌。

雖然其他華爾街策略師對軟著陸和完美的反通膨抱有希望，但史密德認為，聯準會一不小心正就會重蹈1970年代覆轍；當時聯準會認為通膨降溫，過早開始降息。最終給美國經濟帶來災難性後果，陷入了滯脹螺旋，並最終陷入衰退。伴之而來的是股市暴跌，道瓊工業指數在兩年時間內蒸發了45%的市值。

史密德表示，如今的聯準會要提防避免再犯同樣的錯誤，因為未來幾年通貨膨脹率將再次飆升，美股可能從當前水平再跌30%。

華爾街多數策略師預計史坦普500指數今年將小幅上漲，並一直在等待聯準會降低利率，並一再擴大對降息的預期。根據CME FedWatch工具，交易員預計至2024年底將降息6次。

在FOMC本周維持利率不變後，主席鮑爾的講話比預期更加強硬，因此市場整體預期利率行動可能會有所緩和。

但史密德表示，如果聯準會最快在3月就降息，很有可能通膨尚未完全控制，因為多重物價壓力仍在經濟中揮之不去。美國債務本身就具有通貨膨脹性，而且還在不斷攀升；今年聯邦債務總額達到34兆元。與此同時，勞動市場仍然面臨勞動力短缺的問題，這在一定程度上推高了工資水平，並有引發通膨的風險。

這凸顯出過早降息的嚴重風險。如果通貨膨脹重新抬頭，可能會引發一場災難，導致投資人受到驚嚇，爭相從價格過高的股票中撤資。主導去年美股漲勢的「七巨頭」將首當其衝。

史密德認為美股有50%的可能性會重蹈覆轍，隨著通膨飆升，未來兩年整體市值將縮水30%左右。相對而言，在通脹並未飆升的情況下美股表現不佳的可能性則為25%。（財經新聞組）

聯準會 降息 美股

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