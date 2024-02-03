管不住…零售商大砍Nike鞋售價

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

分析公司Vertical Knowledge表示，零售商 在2024年把Nike運動鞋的價格比兩年前降低一倍，在運動鞋品牌的激烈競爭中，危及這家運動服裝巨頭強大的定價能力。

研究人員收集了Foot Locker、Dick's Sporting Goods、Macy's 等8個全國性連鎖店的線上定價數據，發現零售商在2024年將Nike運動鞋平均降價44%，高於2022年同期的19.4%。

這股趨勢與過去完全不同，以往Nike零售商通常以全價銷售，尤其是像Nike Air Jordan 1 Retro High這樣的休閒鞋。Nike的完整零售價從大約50元的基本款跑鞋到200元以上的特別款運動鞋不等。

部分零售商大幅削減Nike運動鞋價格的作法，可能會給全球運動服飾龍頭Nike帶來麻煩。持有Nike股票的YCG Investments總裁亞克特曼(Brian Yacktman) 表示：「Nike是一家擅長向大眾收取高價的公司。」

折扣後的Nike鞋款本周在紐約Foot Locker店面展示，Lebron 20籃球鞋從原價170元降至129.99元，Nike Air Max款式也在打折促銷之列。在梅西百貨 旗艦店多款Nike Air運動鞋也降價促銷，包括Air VaporMax和Air Huarache。

數據顯示，梅西百貨等主要零售商的Nike運動鞋平均價格從2022年第1季的103.61元降至2024年初的79.92元。根據Nike最近的年報，其產品批發給「數千個零售帳戶」。

Nike發言人表示，該公司擁有「非常多元化的批發產品組合，沒有任何一個合作夥伴占過高比例的批發總收入」。

數據顯示，這8家主要零售連鎖店也銷售On Running和Deckers旗下的Hoka品牌運動鞋，這兩家公司是Nike的競爭對手，平均每雙售價約為148元。

兩年前，Nike撤出一些批發經銷商，專注於直接面向消費者的銷售，但今年6月宣布將重返Designer Brands旗下的DSW等零售商，代表這些連鎖店仍然是Nike的重要銷售通路。