埃克森獲利超標 但低於去年同期

埃克森美孚上季獲利超出華爾街 預期，但由於油價 走軟，較上年同期大幅下降。

埃克森美孚宣布將在3月11日派發第1季股利每股95分。該公司在2023年發放149億元的股利和174億元的股票回購，向股東返還324億元，高於2022年同期的298億元。

埃克森美孚2023年最後一季淨利為76.3億元，合每股1.91元，比2022年同季的127.5億元或每股3.09元下降40%。

由於加州監管問題導致生產和分銷無法恢復，該公司認列20億元的減損費用，損害了獲利。扣除這些費用，埃克森美孚每股獲利2.48元，超出華爾街預期的每股2.21元。

截至去年第4季埃克森美孚擁有316億元現金，比去年第3季減少約4%，主因是股東配息。

2023年原油價格波動較大，由於中國經濟疲軟和美國石油 產量創紀錄，西德州中質原油和布蘭特原油價格全年下跌超過10%。

埃克森美孚執行長伍茲(Darren Woods)表示：「如果將市場、價格和獲利率排除在外，並以同等水平進行比較，那麼從2019年到2023年我們的獲利能力其實是增加一倍多。」

埃克森美孚石油和天然氣部門獲利本季下降至41億元，較去年同期的82億元下降49%。該公司能源產品獲利降至32億元，較2022年第4季的40.7億元下降21%。

該公司上季自由現金流年減35%至79.7億元，但仍高於FactSet預估的77.7億元。值得注意的是，上季交易部門獲利超過10億元，完全抵消原油價格下跌造成的4.1億元損失。去年第4季布蘭特原油期貨均價為每桶82.85元，較2022年同期下滑7%、較去年第3季減少4%。

埃克森美孚2023年日產量為373萬油當量桶，與去年基本持平。二疊紀盆地和圭亞那的產量比2022年增加18%。