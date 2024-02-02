蘋果頭戴裝置Vision Pro為何開出3500美元天價？執行長庫克這樣解釋

蘋果執行長庫克（圖）在1日法說會上解釋，頭戴式裝置Vision Pro之所以要價3,500美元，是因為裡面包含多達5,000項專利。 （美聯社）

蘋果新的混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro要價3,500美元，對有些人而言或許覺得很貴，但蘋果執行長庫克 （Tim Cook）1日在法說會上向分析師解釋，之所以訂出如此天價，是因為裡面使用了大量專利技術。

Business Insider報導，蘋果Vision Pro 2日在美國上市，是該公司睽違多年推出的首個重量級新產品。這台裝置的名字在蘋果1日的法說會上一再被提到。

雖然這台裝置1月19日開放預購時，死忠果粉們明顯並不在意價格，一下就把這台裝置預購一空。但對其他人來說，3,500美元的定價可能有些高得離譜。分析師已表示，需求可能很快就會消退，畢竟這類頭戴裝置本來就屬於小眾市場。

庫克1日被問到這台裝置的定價時，他表示，這台裝置的技術包含5,000項專利。他說：「如果你從價格觀點去看它，它裡面包含了驚人數量的技術。」

Vision Pro裡面有兩塊Apple Silicon晶片 ，並有600款App和遊戲可供使用。這台裝置讓穿戴者可在實體環境內體驗數位內容。

庫克並補充說：「當然，這台裝置是建立在蘋果花費多年開發出的許多創新，從晶片、顯示器到重要的人工智慧（AI ）機器學習－所有的手部動作追蹤和空間繪圖等東西，都是仰賴AI來驅動。」

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）1日表示，沃爾瑪（Walmart）和Nike等公司，已考慮為其顧客或員工使用Vision Pro。

不過，目前外界實測後的初步認為，這台裝置略為笨重，並認為原因也是出在那些專利。