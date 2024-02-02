Meta執行長查克柏格稱VR相關損失將擴大 盤後股價卻狂飆？背後原因曝

Meta大幅裁員後，獲利已顯著改善。 （美聯社）

投資 人曾相當擔心，臉書創辦人查克柏格 砸重金投資元宇宙與虛擬實境（VR），這些投資終將付諸流水，在本次發布財報時，查克柏格更說VR相關損失將持續擴大。但臉書母公司Meta財報公布後，盤後股價卻狂飆逾10%。投資人對此顯然處之泰然，原因何在？

Business Insider解讀，原因是，Meta表示將持續實施庫藏股，這向來是華爾街 所好，此外，Meta更將首度對股東發放股利。

更重要的原因，是Meta近年來持續裁員和關閉辦公室，這已改善公司獲利。去年Meta花費35億美元縮減自身規模，其中25億美元來自設施整併，也就是關閉與整合辦公室，另外10億美元來自遣散與人事費，即解僱員工。目前Meta員工數為6.73萬人，光去年就縮編22%。

凡此總總，意味著Meta的利潤率已大幅改善，在營收增加16%之際，營業收入大增62%，獲利激增69%。

雖然查克柏格等科技業領袖已表示，已透過削減成本來提振事業的效率與活力，但繳出的獲利成績單才是重點：他們希望向華爾街展示，儘管爆炸性成長的日子已過去、儘管砸重金投資新玩意兒，但他們依舊有辦法提高公司獲利。