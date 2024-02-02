我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全使用鋰電池 紐約州長發布指南

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

需求低迷…微芯科技財測不如預期 將局部停工減產

編譯黃淑玲／綜合外電
微晶片科技（Microchip Technology）本季財測不如市場預期。（聯合報系資料庫）
微晶片科技（Microchip Technology）本季財測不如市場預期。（聯合報系資料庫）

美國晶片製造商微芯科技（Microchip Technology）1日公布本季的淨銷售預測低於華爾街預期，預估客戶在去化過剩庫存之時，需求將疲軟，旗下的大型晶圓製造設施本季與下季都將停產兩周因應。微芯股價盤後重挫逾3%。

微芯預測，止於3月的年度第4季（本季）凈銷售額將介於12.3億~14.3億美元，經調整後每股盈餘介於0.33~0.36美元之間，毛利率估為59%，都低於分析師預期。微芯全年資本支出介於3億~3.1億美元，少於先前估算的3億~3.25億美元。

上季微芯凈銷售額為 17.7 億美元，符合市場預期。不計特定項目調整後的上季每股盈餘為1.08美元，優於預期的1.04美元。

微芯執行長莫西（Ganesh Moorthy）說，「由於總體環境疲軟和客戶還在減少庫存，我們謹慎看待近期需求」，「因此，我們打算3月當季和6月當季，分別停止大型晶圓製造廠生產兩周，並且減少我們許多設施的活動，這會造成未充分利用產能的費用」。

車用晶片市場由於客戶正在消化過多的庫存，需求一直在放緩，在經濟形勢不明朗的情況下，衝擊微芯這類晶片製造商的營運。

德州儀器1月公布的本季營收和獲利預估也都低於預期，主要是除了工業市場遭遇長期供給過剩，汽車市場也出現疲軟的早期跡象。類似地，以色列Mobileye Global預計本季營收低於市場所估，原因同樣是客戶清理過剩庫存，減少下單。

晶片 華爾街 德州

上一則

泰國產量不佳、中國需求增 天然橡膠價格漲至近三年高點

下一則

亞馬遜將推出AI購物助理Rufus 提供用戶建議

延伸閱讀

737 Max風波仍未止息 波音暫停發布2024年財測

737 Max風波仍未止息 波音暫停發布2024年財測
超微財測失色 PC鏈打冷顫

超微財測失色 PC鏈打冷顫
財測利多加持 諾和諾德市值衝破5,000億美元關卡

財測利多加持 諾和諾德市值衝破5,000億美元關卡
日商住友化學減產LCD偏光板 台南廠一條生產線叫停

日商住友化學減產LCD偏光板 台南廠一條生產線叫停

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

2024-01-25 20:57
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

2024-01-25 22:06
在不遠的將來可能降息。圖為聯準會主席鮑爾。(歐新社)

WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

2024-02-01 11:00
Panera Bread的提神檸檬水因未標示含高咖啡因，目前陷入訴訟。（路透）

檸檬水含高咖啡因 Panera Bread仍不下架

2024-01-28 21:42

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致