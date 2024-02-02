需求低迷…微芯科技財測不如預期 將局部停工減產

微晶片科技（Microchip Technology）本季財測不如市場預期。（聯合報系資料庫）

美國晶片 製造商微芯科技（Microchip Technology）1日公布本季的淨銷售預測低於華爾街 預期，預估客戶在去化過剩庫存之時，需求將疲軟，旗下的大型晶圓製造設施本季與下季都將停產兩周因應。微芯股價盤後重挫逾3%。

微芯預測，止於3月的年度第4季（本季）凈銷售額將介於12.3億~14.3億美元，經調整後每股盈餘介於0.33~0.36美元之間，毛利率估為59%，都低於分析師預期。微芯全年資本支出介於3億~3.1億美元，少於先前估算的3億~3.25億美元。

上季微芯凈銷售額為 17.7 億美元，符合市場預期。不計特定項目調整後的上季每股盈餘為1.08美元，優於預期的1.04美元。

微芯執行長莫西（Ganesh Moorthy）說，「由於總體環境疲軟和客戶還在減少庫存，我們謹慎看待近期需求」，「因此，我們打算3月當季和6月當季，分別停止大型晶圓製造廠生產兩周，並且減少我們許多設施的活動，這會造成未充分利用產能的費用」。

車用晶片市場由於客戶正在消化過多的庫存，需求一直在放緩，在經濟形勢不明朗的情況下，衝擊微芯這類晶片製造商的營運。

德州 儀器1月公布的本季營收和獲利預估也都低於預期，主要是除了工業市場遭遇長期供給過剩，汽車市場也出現疲軟的早期跡象。類似地，以色列Mobileye Global預計本季營收低於市場所估，原因同樣是客戶清理過剩庫存，減少下單。