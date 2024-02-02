鮑爾喊不降息 透露3訊號

鮑爾澆熄3月將會降息的市場預期。(歐新社)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 在1月利率 決策會後記者會上澆熄了3月將會降息 的市場預期，並且暗示不急著降息，他的談話也透露出三大訊息。

一、政策轉向，但強調「信心」

Fed這次決策聲明移除緊縮傾向的相關措辭，改為對基準利率的「任何調整」，同時表示在對通膨持續降至2%「更有信心」前，調整利率可能不太適當。彭博資訊經濟學家指出，Fed甚少大幅更動每月決策聲明，這次卻是「滿江紅」，暗示政策立場已轉變。經濟學家解讀，Fed這番調整代表是要試著「常態化」利率，而非刺激經濟，希望看到更多服務業通膨與薪資的進展。

鮑爾表示，幾乎所有決策官員都認為，降息為適當之舉，但他也一再提及「信心」（confident）一詞，從Fed需要更多時間控制住通膨、希望看到更多數據、官員需要更多信心確認通膨會持續回落至2%目標、一直到他希望能對通膨回落有更多信心，讓「信心」成為本次決策最重要的關鍵詞。

鮑爾說，通膨壓力降溫還有一些順風因素，例如供應鏈還沒回歸常態，但他仍不願宣告抗通膨之戰已勝利，因為通膨還有再度加速上升風險，Fed希望保持各種選項，「不要急」。

二、降息有多不急？

鮑爾表示：「照今天的會議，我可以告訴諸位，我認為（聯邦公開市場操作）委員會不太可能在3月會議時就能達到此種信心水位」，「所以我不會稱其為…最可能的情況或基本情境」。

他透露，本次會議根本沒有降息提案，也還沒討論降息規畫細節，與會官員對降息時機看法分歧。這暗示本次會議也熱烈討論降息，但鮑爾也暗示官員距離共識還很遙遠。

曾任Fed副主席的品浩（PIMCO）全球經濟顧問克拉瑞達說，他認同Fed官員對於3月降息太快的想法，因為通膨仍有上行風險。

三、量化緊縮可能維持更長時間

Fed這次決策並未另外發布說明縮表進度附件，鮑爾也只說Fed已開始討論放慢縮表步調，計畫3月再「深入討論」。經濟學家認為，談話暗示Fed已在規劃結束縮表的時間表，但拒絕在更壓縮的時間內停止或驟停。