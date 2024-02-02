假日購物季支出 提振亞馬遜財報

亞馬遜 發布財報指出，受假期購物季強勁消費者支出的推動，第4季營收和獲利優於預期。並為本季提供了強有力的財測。

這家總部位於西雅圖的電子商務公司表示，2023年第4季營收為1700億元，獲利106億元，超出FactSet調查分析師的預期。

亞馬遜執行長賈西在財報聲明中表示，這是亞馬遜「破紀錄」的假期購物季。

亞馬遜預估第1季銷售額將在1380至1435億元之間，成長8%至13%。分析師預計營收為1421億元。

雖然信用卡債務和違約率增加以及物價和借貸成本上漲帶來挑戰，但美國消費者支出在連續6個月成長後，於10月出現下滑，但11月和12月再度出現成長。

與其他零售商一樣，亞馬遜透過快速發貨和折扣活動來吸引假日購物者，其中包括10月為Prime會員舉辦大型促銷活動。該公司表示，其線上零售業務本季營收705億元，較2022年同期的645.3億元成長9%。

同時，亞馬遜的雲端 運算部門AWS第4季銷售額成長13%達242億元，與華爾街的預測一致。較上季的成長12%略有上升，但低於去年同期的成長20%。

生成式人工智慧(AI )是亞馬遜關注的一個主要領域，在起步時似乎落後於舊金山新創公司OpenAI在2022年底發布ChatGPT引發的AI軍備競賽。但這家科技公司此後一直在進行投資，以利用公眾和企業對全新AI工具激增的興趣。

在發布財報前約一小時，亞馬遜宣布推出名為Rufus的新型AI購物助理。該公司還將AI生成的產品評論摘要整合到其線上購物網站中，表示Rufus將回答顧客有關產品的問題並幫助他們發現新商品。