美股最錢線/NYCB挫37% 銀行業再爆雷

美國地區銀行股再次受到關注。銀行業指數31日出現去年3月Signature Bank倒閉以來的最大單日跌幅。

LSEG數據顯示，受紐約社區銀行(New York Community Bank)拖累，KBW地區銀行指數31日下跌6%。紐約社區銀行單日跌幅創歷史新高，達37.6%；1日再跌逾11%。聯準會維持利率 穩定的決定也給大盤帶來壓力。

雖然許多分析師和投資 人表示，紐約社區銀行的問題主要是由其資產負債表問題所引發的，但此次大跌再次引發投資人對地區銀行健康狀況的擔憂。紐約社區銀行將股利削減70%，並公布意外虧損。

該行去年收購Signature Bank的部分資產，並表示正在籌集資本以改善其資產負債表。

Signature Bank的收購以及2022年對Flagstar Bank的收購，使紐約社區銀行的資產負債表突破1000億元的監管門檻，符合更嚴格的資本和流動性要求的約束。截至去年12月底，該行資產為1163億元，而2022年12月底為901億元。根據該行自己的數據，其資產負債表在一年內增加近30%。

Jefferies分析師寫道：「我們認為紐約社區銀行有幾個獨特的特徵，但結果和反應提醒人們，區域銀行業仍然存在風險。」

自去年動盪以來，存款已趨於穩定，但某些投資人和分析師警告，保留這些存款的成本將壓縮地區貸款 機構的淨利息收入(NII)。

許多地區銀行在第1季財報中警告，推動貸款獲利的NII正在減弱。

由於聯準會維持利率不變，投資人的不安情緒也加劇。用於抑制通貨膨脹的高利率對地區銀行的貸款獲利及其持有的證券價值造成壓力。

Cherry Lane Investments合夥人梅克勒(Rick Meckler)表示：「許多投資人都期待地區銀行指數在2024年繼續復甦。」並補充說，31日的走勢顯示復甦路徑可能不會是直線。（財經新聞組）