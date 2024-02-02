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財經簡訊

財經新聞組／整理

歐元區核心通膨降幅有限

歐元區上個月的通膨一如預期有所緩解，但核心物價壓力降幅低於預期，可能會強化歐洲央行不應倉促降息的論點，即使下一步行動仍將是寬鬆政策。歐盟統計局數據顯示，歐元區20國的消費者通膨率從12月的2.9%降至1月的2.8%，符合預期，並接近歐洲央行設定的2%目標。但歐洲央行關注的關鍵指標、排除波動較大的食品和能源成本的核心物價，僅從3.4%降至3.3%，高於預期的3.2%。

意外獲利 默克業績超過預期

默克第4季業績優於預期，其癌症免疫療法Keytruda的銷售強勁，是目前全球銷量最大的處方藥。該季調整後每股獲利3分，但該公司不得不將每股獲利減少1.69元，以支付日本第一三共公司(Daiichi Sankyo)55億元共同開發三種抗癌藥物的權利。根據LSEG的數據，分析師原本平均預期該公司每股虧損11分。當季營收從去年的138億元增至146億元。分析師平均預期銷售額為145億元。Keytruda銷售額成長21%達到66億元，超過分析師預測的65億元；全年銷售額達到250億元。

Peloton虧損略高 但銷售佳

Peloton連續第二季靠其昂貴的連網健身產品提升毛利，但未能實現執行長麥卡錫一年前提出的一系列目標。假期季業績好壞參半，每股虧損略高於華爾街預期，但銷售超出預期。截至12月31日當季淨虧損1.949億元，合每股虧損54分；去年同期為虧損3.354億元，合每股虧損98分。銷售額從去年同期的7.927億元降至7.436億元。預計第3財季銷售額將在7至7.25億元之間，而華爾街預期7.54億元。預計調整後EBITDA虧損將在2000至3000萬元間，而分析師預計虧損為200萬元。

需求下降 Honeywell業績差

霍尼韋爾國際公司(Honeywell International Inc.)表示，由於提供建築技術和倉庫業務的需求下降，2023年第4季銷售業績未達預期，預估第1季也將出現疲軟。該公司的安全和生產力解決方案業務受到客戶對倉庫投資減少的打擊，因為經濟前景不確定，業者希望在訂購新產品之前清理現有庫存。第4季該部門有機銷售額年減24%。由於消防和安全產品銷售下降，建築技術業務的有機銷售額也下降1%。

央行 華爾街 默克

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