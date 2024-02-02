我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

營收大增25% Meta首發股利

財經新聞組／綜合報導

Meta去年第4季營收大幅成長，並宣布公司史上首度配發股利。

根據StreetAccount數據，當季每日活躍用戶(DAU)為21.1億，高於預期的20.8億；每月活躍用戶(MAU)為30.7億，略高於預期的30.6億。

Meta宣布首次派發股利50分。該公司還宣布回購500億元的股票。

本季營收較上年同期的322億元成長25%至401億元，是2021年中期以來最快的成長率。同時，該公司的成本和費用年減8%至237.3億元。

該公司的營業獲利率較上年同期增加一倍多，達到41%，這清楚地顯示該公司的成本削減措施正在強化獲利能力。

淨利從一年前的46.5億元或每股1.76元增加兩倍多，達到140億元或每股5.33元。

該公司表示，其Reality Labs部門上季銷售額超過10億元，但虧損46.5億元。

Meta執行長查克柏格在財報聲明中表示：「隨著我們的社群和業務持續成長，我們上季表現還算不錯。」「我們在推動人工智慧和虛擬宇宙的願景方面取得了很大進展。」

Meta表示，預計第1季銷售額將在345億元至370億元之間。

Meta表示，截至2023年12月31日，其員工人數為6萬7317人，在上年大幅削減成本和裁員後，較去年同期大減22%。

裁員 利率 查克柏格

上一則

京東方折疊面板市占達42% 超車三星稱霸

下一則

鮑爾喊不降息 透露3訊號

延伸閱讀

兩黨議員多項提案護孩童網路安全 KOSA法案獲多人支持

兩黨議員多項提案護孩童網路安全 KOSA法案獲多人支持
兒童性剝削激增 社媒挨轟 查克柏格被批「手沾滿鮮血」

兒童性剝削激增 社媒挨轟 查克柏格被批「手沾滿鮮血」
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」
Meta市值快重返1兆元 但會花近百億元買AI晶片

Meta市值快重返1兆元 但會花近百億元買AI晶片

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

2024-01-25 20:57
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

2024-01-25 22:06
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
在不遠的將來可能降息。圖為聯準會主席鮑爾。(歐新社)

WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

2024-02-01 11:00
Panera Bread的提神檸檬水因未標示含高咖啡因，目前陷入訴訟。（路透）

檸檬水含高咖啡因 Panera Bread仍不下架

2024-01-28 21:42

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人