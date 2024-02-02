營收大增25% Meta首發股利

Meta去年第4季營收大幅成長，並宣布公司史上首度配發股利。

根據StreetAccount數據，當季每日活躍用戶(DAU)為21.1億，高於預期的20.8億；每月活躍用戶(MAU)為30.7億，略高於預期的30.6億。

Meta宣布首次派發股利50分。該公司還宣布回購500億元的股票。

本季營收較上年同期的322億元成長25%至401億元，是2021年中期以來最快的成長率。同時，該公司的成本和費用年減8%至237.3億元。

該公司的營業獲利率 較上年同期增加一倍多，達到41%，這清楚地顯示該公司的成本削減措施正在強化獲利能力。

淨利從一年前的46.5億元或每股1.76元增加兩倍多，達到140億元或每股5.33元。

該公司表示，其Reality Labs部門上季銷售額超過10億元，但虧損46.5億元。

Meta執行長查克柏格 在財報聲明中表示：「隨著我們的社群和業務持續成長，我們上季表現還算不錯。」「我們在推動人工智慧和虛擬宇宙的願景方面取得了很大進展。」

Meta表示，預計第1季銷售額將在345億元至370億元之間。

Meta表示，截至2023年12月31日，其員工人數為6萬7317人，在上年大幅削減成本和裁員 後，較去年同期大減22%。