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眾院通過減稅法案 美台避免雙重課稅包裹在內

編譯黃淑玲／綜合外電
眾議院1月31日通過780億美元減稅法案。 （路透）
眾議院1月31日通過780億美元減稅法案。 （路透）

美國聯邦眾議院周三通過規模780億美元企業與低收入家庭減稅法案，若參議院也通過，將送總統拜登簽署完成立法。減稅案讓企業在美國國內的研發成本可立即扣除；另外，經由擴大兒童抵稅額，養育多名子女的低收入家庭可以得到更多津貼。

台灣希望解決的美台避免雙重課稅問題，解方也包裹在這個龐大的法案之中。

眾院是以357票贊成、70票反對的壓倒性優勢通過此案，其中共和黨議員169票贊成、47票反對，民主黨議員188票贊成、23票反對。減稅案提案人、共和黨籍眾院歲計委員會主席史密斯說，「參院要接受這個法案，也這樣通過」，「我們15天內就通過，他們也能在15天內做到」。

不過，已有參議員威脅要阻止法案過關，或是進行大翻修。這項減稅案若要在參院通過需要至少60張同意票。

參院預定12日起休會兩周，議員助理們不認為參議員會在休會前優先考慮表決該法案。德州共和黨參議員康寧（John Cornyn）說：「眾院通過一個法案，然後說我們也要照著做，我肯定不願意配合。」他強調沒覺得需要趕快通過減稅案。

彭博資訊分析，若減稅案通過立法，明顯受益企業包括：波音、通用汽車、Deere & Co、卡特彼勒、亞馬遜、微軟、蘋果。華爾街日報則是舉洛克希德馬丁的現金流將可因為研發成本可立即一次扣除，不必再分五年攤提，而大為改善，小企業也能減輕稅負痛苦。

除了研發成本，企業的設備採購和利息成本，也能因為減稅案的通過，列為扣除額。

集合美國商會、企業圓桌論壇、全美製造業協會等250個工商團體的組成聯盟，一直遊說通過這項減稅法案。

低收入 眾院 參院

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