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FT：SK海力士將在印第安納蓋先進晶片廠 助美達到AI晶片自產自足

編譯易起宇／綜合外電
英國金融時報報導，SK海力士將在美國印第安納州設廠，有助美國全程在地生產AI晶片。 （路透）
英國金融時報報導，SK海力士將在美國印第安納州設廠，有助美國全程在地生產AI晶片。 （路透）

南韓晶片大廠SK海力士（SK Hynix）據傳已選定在美國印第安納州興建先進晶片廠，這將大大幫助美國總統拜登政府，讓更多人工智慧（AI）晶片供應鏈回流到美國本土。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，SK海力士位在印第安納的這座新封裝廠，將專門從事DRAM晶片的堆疊，以生產高頻寬記憶體（HBM）。

SK海力士是全球頂尖的HBM晶片生產商，這種晶片是輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）的重要元件，輝達的GPU正被用來訓練OpenAI的聊天機器人ChatGPT等系統。

SK海力士目前只在南韓生產HBM晶片，接著這些晶片將被送到台灣，由台積電負責將其整合到輝達的GPU上。

不過，分析師表示，由於台積電已在亞利桑納州建設兩座先進代工廠，SK海力士的印第安納新廠將有助輝達更進一步達成在美國本土完成所有GPU製程。

韓國產業經貿研究院（KIET）資深研究員金仰鵬（音譯）表示：「輝達最終將能在美國生產GPU。這就是美國政府一開始想看到的結果，也是近來補貼在地化生產工業政策的結果。」

晶片 輝達 台積電

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