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「薪酬方案遭法官否決」世界首富馬斯克 降至全球第3？

「薪酬方案遭法官否決」世界首富馬斯克 降至全球第3？

記者胡玉立／即時報導
特斯拉董事會授予執行長馬斯克的550億元史上最高主管薪酬方案，30日被德拉瓦州法官否決，馬斯克財富可能因此大幅縮水，從世界首富「淪為」全球第三有錢人。(路透)
特斯拉董事會授予執行長馬斯克的550億元史上最高主管薪酬方案，30日被德拉瓦州法官否決，馬斯克財富可能因此大幅縮水，從世界首富「淪為」全球第三有錢人。(路透)

特斯拉(Tesla)董事會授予執行長馬斯克(Elon Musk)的550億元史上最高主管薪酬方案，30日被德拉瓦州法官否決。這項裁決是馬斯克在法庭上遭遇的第一次重大挫敗。倘若該結果在可預期的上訴中未被翻盤，將導致馬斯克財富大幅縮水，從世界首富「淪為」全球第三有錢人；特斯拉董事會也將不得不提出新的薪酬方案。

自從五年多前特斯拉股東向德拉瓦州商業法院(Delaware Chancery Court)提出訴訟後，馬斯克就無法依據原薪酬方案行使他的股票選擇權；這些選擇權價值約511億元，是馬斯克最有價值的資產之一。

根據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)，現年52歲的馬斯克若失去這筆資產，淨資產將降為1543億元，變成世界第三富豪。過去幾年，憑藉持有全球最有價值汽車公司特斯拉的股份，馬斯克大部分時間都是全球首富。

監管文件顯示，過去幾年，隨著業績目標實現，馬斯克的薪酬方案股票選擇權逐漸增加；但他在等待判決的期間，沒有行使任何選擇權。

不過，馬斯克不久前才剛敦促特斯拉董事會為他安排另一次巨額股票獎勵。這位億萬富翁表示，他需要持有更多特斯拉股份，以維持對這家電動車製造公司的控制。

馬斯克在24日財報電話會議上表示，「我不想控制特斯拉，但如果現階段我對公司影響力太小，我可能會被一些隨機的股東顧問公司投票淘汰。」

目前尚不清楚馬斯克是否會對30日的裁決提出上訴，或者特斯拉董事會是否會制定新的薪酬方案。

馬斯克承諾拿出自己大部分財富，透過SpaceX來實現他探索火星的雄心，該公司已成為全球第二大新創公司和商業太空產業巨頭。他誓言，如果自己在2018年獲得的特斯拉薪酬方案得以持續，將會用他的股票選擇權來資助火星殖民。

德拉瓦州法官在裁決中寫道，「殖民火星是一個昂貴的目標，馬斯克認為，他有道德義務將自己的財富用來實現此目標。他把他從特斯拉獲得的報酬，當作為這項使命提供資金的手段」。

馬斯克 特斯拉 德拉瓦州

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