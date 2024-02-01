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美股最錢線/Vision Pro是蘋果進軍AI跳板

財經新聞組／綜合報導

知名投行Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，蘋果公司正式發售Vision Pro，對蘋果來說將是個「歷史性時刻」，代表該公司首次真正進軍AI領域。

這款價值3500元的頭盔是蘋果自2016年推出AirPods以來的首款新產品，也是自2015年推出Apple Watch以來的首款最新計算設備，更是進軍其所謂的「空間計算」領域的開始。

雖然Vision Pro備受全球科技用戶和產業矚目，但其高昂的售價也超出不少消費者的承受能力。分析師擔心這可能會影響對該款產品的需求。

對此，艾夫斯指出，Vision Pro下一代產品的售價將大幅降低，「我們的產業調查顯示，下一代Vision Pro 2售價將會低得多，約在2000元以下，並可能會發布2-3款，因為蘋果希望更積極地推動其黃金用戶群成長。」

他所說的「黃金用戶群」指的是蘋果公司超過10億的iPhone用戶。華爾街估計，如果蘋果公司能將1%的iPhone用戶轉化為Vision Pro用戶，就能產生足夠的收入，對公司獲利產生重大影響。

艾夫斯將Vision Pro 2024年銷量預期從先前的46萬台提高到60萬多台。他還預計2025年的銷量將超過100萬台。

據了解蘋果銷售數據的知情人士透露，蘋果公司已經售出逾20萬台Vision Pro。

艾夫斯認為，Vision Pro的真正吸引力在於成為蘋果實現AI雄心的平台。該款產品最終將幫助蘋果股價升至250元，較目前水平有逾30%的上漲潛力。

艾夫斯解釋，「這是蘋果進軍AI領域的第一步，預計蘋果將在今年夏天的WWDC大會上討論建立一個獨立的AI應用商店。」「蘋果的最終目標是，未來幾年Vision Pro將與iPhone和其他蘋果設備一起使用，許多消費者AI用於健康、健身、體育內容和自動駕駛領域將有爆發性成長。」（財經新聞組）

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