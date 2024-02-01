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Fed主席：3月會議不會降息

財經新聞組／綜合報導
鮑爾說升息周期已結束，但不會很快開始降息。（歐新社）
鮑爾說升息周期已結束，但不會很快開始降息。（歐新社）

聯準會(Fed)主席鮑爾表示，在3月的下次會議之前，聯準會可能對通膨走勢感到不滿意，因此無法降息

他說，「根據今天的會議，我想告訴你們，我認為委員會不太可能在3月的會議上達到確定3月這樣做的時間的信心水平。但這還有待觀察。」

聯準會在1月會議後維持基準利率不變。而鮑爾在新聞發布會剛開始時確實表示，降息可能會在今年某個時點開始。

他的說辭澆熄了交易員期待經濟衰退之前盡早降息的希望，股指跌至盤中低點。道瓊工業指數下跌逾300點。

聯準會稍早發布的政策聲明包括幾項調整，顯示不再考慮進一步升息，但尚未準備好降息。鮑爾的言論似乎向交易員澄清，這個立場將至少再持續一次會議。

聯信銀行首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)在最新報告中表示，「聯準會在2021年底和2022年遭受嚴重打擊，當時他們認為高通膨將是暫時的。但當通膨比預期更高、更持久時，他們又大吃一驚。因此他們希望避免再犯同樣的錯誤。」

他補充說：「聯準會將等待扣動降息的扳機，直到看到2%的通膨率。」

鮑爾也拒絕承諾一旦聯準會採取第一步行動，就會進行一系列降息，並表示這「將取決於數據」。

聯準會接下來的兩次政策決定日期定於3月20日和5月1日。近幾個月隨著通膨持續下降和就業成長放緩，交易員和華爾街策略師將這兩次會議視為首次降息的最可能時機。

聯準會首選的通膨指標、即個人消費支出(PCE)物價指數在每個月月底左右更新。在聯準會3月會議之前可能只會再公布一次PCE數據，但在5月之前還會再公布3次PCE數據。

在5月會議之前還將發布另外3次聯邦就業報告。1月報告將於2月2日發布。

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