星巴克上季銷售成長一年最低 利空出盡股價盤後反彈

星巴克（Starbucks）上季業績表現疲弱。 （路透）

咖啡 連鎖店星巴克 （Starbucks）上季銷售成長降至一年來最低，獲利也不如市場預期，成為星巴克業績動能可能消退的徵兆，但由於投資 人已先有了心理準備，財報公布後股價盤後反而彈升3.8%。

星巴克在截至去年12月底的年度第1季（上季）經調整後每股盈餘0.9美元，營收年比成長8%至創紀錄的94億美元，店齡一年以上的同店銷售成長5%，都低於分析師預期。

星巴克也下修全年銷售成長預估至7%～10%，低於先前預測的10%低端~12%，反映上季表現疲軟。

執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）表示，上季中國市場需求減緩，加上中東衝突損及該公司在當地和美國國內的營業，「首先，我們看到在中東的營業遭受負面影響。接著，中東的事件也衝擊到美國，主要是消費者誤解了我們對以哈衝突的立場」。

星巴克在中東受到抵制，因為被認為支持以色列，儘管公司已經一再否認，納拉西姆漢說：「我們看到在中東地區的來客量與銷售都受到明顯衝擊。這段期間，我們和授權商一起努力，確保我們合作夥伴與顧客的安全與福祉。」

不過，投資人先由第三方的銷售數據，對星巴克上季財報有了心理準備；星巴克股價過去12個月已跌掉13%。多頭人士更認為這種悲觀情緒代表買進機會，富國銀行分析師法丹姆認為，星巴克股價估值降低，已改善風險和前在報酬之間的平衡，有望為之後漲勢奠基。

支撐多頭論據的另一理由，是星巴克上季營業利益率年比提高1.4個百分點至15.8%，主因為提高營運效率，而且忠誠度計畫仍大有斬獲，上季活躍成員躍增13%至3,430萬人。