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雖受罷工影響 GM去年獲利仍增12%

財經新聞組／綜合報導

即使許多工廠因為期6周的罷工而關閉，損失超過10億元，通用汽車(GM)去年淨利仍成長12%。

第4季獲利20.8億元，年增4.5%。剔除一次性項目後，每股獲利1.24元，較預期高出8分。營收429.8億元，略低於2022年同期，但仍超出預期。

雖然該公司計劃提高折扣並降低汽車售價，但預計今年銷量將出現小幅改善。

GM去年獲利略高於100億元，高於2022年的89億元。不包括一次性項目，該公司每股獲利7.68元。根據FactSet資料，這超出分析師預期的每股7.57元。

全年營收為1718.4億元，比2022年成長約10%。也超出1672.6億元的預期。

預計全年淨利可能會略有改善，從98億元增至112億元。調整後每股獲利在8.5至9.5元之間，而去年為7.68元。

財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，由於高利率導致庫存增加，通用汽車今年汽車平均售價估計將較去年下降2%至2.5%。他表示，通用汽車過去幾年一直打算降價，但尚未實現。

他表示，內燃機汽車和電動車的價格都保持穩定，與產業趨勢相反。

通用汽車在過去一年裡努力開始大規模生產全新電動車車型，但雅各布森表示，對當前在售產品的需求仍然強勁。該公司預計隨著更多電動車產品陣容的增加，今年電動車虧損將有所緩解，並在2025年實現中低個位數的獲利率。

去年，通用汽車因UAW罷工而損失11億元，此外還因雪佛蘭Bolt EV電池大規模召回而損失8億元。雅各布森表示，該公司還對其電動車庫存估值提列17億元的會計費用，這將帶來損失。不過他說，這些費用不會在2024年發生。

該公司還預計，由於延後推出自駕機器人計程車，其陷入困境的Cruise自駕車部門支出將減少10億元。去年Cruise部門稅前虧損27億元。

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