美股最錢線／電動車遭鄙棄 減肥藥成新寵

減肥藥已取代電動車 成為投資 人最佳標的。新型減肥藥市場領導者禮來的市值超過特斯拉 。

受投資人對其成長放緩的擔憂拖累，特斯拉市值在財報發布後縮水約800億元。在25日公布財報時，特斯拉更發出獲利預警，聲稱今年的擴張速度將「明顯更低」，股價單日下跌12%，市值跌至約5800億元。

而預期禮來研發出新型減肥藥Mounjaro和Zepbound ，推動其股價飆升，一舉成為全球最大醫療保健公司，市值升至逾5950億元，超越特斯拉。

分析師認為，這在某種程度上代表了投資人興趣的轉變，似乎不再全盤接受對電動車製造商和供應商鼓吹的「取代傳統燃油車，因而需求量、購買量大有潛力」的說辭。相反地，所有與新型減肥藥進展有關的訊息都受到投資人青睞。

Interactive Brokers首席策略師索尼克(Steve Sosnick)表示：「投資人向來傾向於追隨趨勢。過去這股趨勢主流是電動車和特斯拉。而目前，更吸引投資人的趨勢變成了人工智慧(AI)和GLP-1新型減肥藥。」

在去年上漲59%後，禮來股價2024年開年至今又上漲了7.7%。不僅是禮來，諾和諾德的新型減肥藥Wegovy也使這家丹麥公司一躍成為歐洲最有價值的上市公司之一。

高盛發布報告指出，到2030年，全球減肥藥市場的年銷售額預計將從目前的約60億元增加到1000億元左右，其中禮來與諾和諾德擁有「先發優勢」，預計「未來5到7年間將繼續占有絕大多數市場，基本上保持雙頭壟斷」。

此外，摩根大通醫療器材產業分析師表示，預期有關新型減肥藥衝擊醫療器材、食品飲料股的討論並未出現，「我們沒有聽到相關討論，看來對於新型減肥藥潛在影響的恐懼和恐慌泡沫，似乎在很大程度上已經破裂。」（財經新聞組）