財經簡訊

新日鐵收購案獲160億聯貸

《彭博》報導，日本三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團將提供新日鐵製金公司總計160億元的貸款 ，用於其收購美國鋼鐵公司。報導引述未透露姓名的消息人士表示，三大銀行已向新日鐵提供美元計價貸款的承諾函。其中三井住友將貸款65億元，三菱日聯銀行將貸款55億元，瑞穗銀行將貸款40億元，都將在一年內償還。

對沖基金交易集中令人擔憂

美國商銀調查顯示，對沖基金投資 組合包含太多相同交易，讓全球投資人對增加擁有對沖基金曝險感到擔憂。美商銀的2023年底信心調查顯示，超過五分之一的大型投資人如退休基金和保險公司，將過熱交易視為最令人擔憂的問題。與2022年調查相比，這個數字顯著上升，當時「過熱」排在第六位。此外，超過半數的受訪者將過熱列為最擔心的三大問題。

福特提供Ecvolab逾千輛EV

福特汽車將向Ecolab供應1000多輛F-150 Lightning和Mustang Mach-E電動車(EV)，以取代該水處理公司在加州的燃氣動力車。Ecolab表示，計劃在2030年之前將其北美車隊的1.1萬輛車全部更換為電動車。該公司預計透過改用電動車來降低整體成本，並表示每輛2023年F-150 Lightning Pro卡車的年度燃油成本可能節省約50%。

捷藍航空虧損 預估運力下降

捷藍航空第4季出現虧損，並預計今年運力將下降。當季淨虧損1.04億元，而去年同期為獲利2400萬元。以每股計算，捷藍航空第4季虧損31分，調整後虧損19分，而去年同期為獲利7分。預計今年第1季營收將下降5%至9%，超過華爾街分析師預測的5.5%。並預測第1季運力將減少多達6%。

金價 今年有望創新高

由於全球政治局勢詭譎，加上經濟的不確定性和對聯準會（Fed）今年降息的預期，國際金價自去年底以來續漲，一項最新調查顯示，分析師上修金價預測，且看好金價今年有望創新高。金價去年上漲13%，是2020年以來最大漲幅，去年12月更攀抵每英兩2,135.40美元的紀錄高點，今年至今也維持在2,000美元大關之上。路透訪調的38位經濟學家和交易員預測，2024年金價中位數為2,053.50美元，第1季2,025美元，第2季2,050美元。