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微軟財報佳 Alphabet廣告表現差

財經新聞組／綜合報導
微軟第2財季業績超出預期，而Alphabet廣告收入未達分析師預期。（路透）
微軟第2財季業績超出預期，而Alphabet廣告收入未達分析師預期。（路透）

微軟第2財季業績超出預期。而Alphabet上季業績雖佳，但廣告收入未達分析師預期。

微軟上季營收年增17.6%至620.2億元，高於預期的611.2億元。淨利從164.3億元或每股2.2元增至218.7億元或每股2.93元，高於預期的2.78元。

該公司智慧雲端部門創下258.8億元的營收，成長20%，高於分析師預期的252.9億元；該部門包含Azure雲端基礎架構、SQL Server、Windows Server、Nuance、GitHub和企業服務。

其中Azure和其他雲端服務營收成長30%，高於預計的27.7%；StreetAccount的預期為27.5%，上季增幅為29%。

包括Office生產力軟體、LinkedIn和Dynamics的生產力和業務流程部門營收總計192.5億元，成長13%，高於StreetAccount預測的189.9億元。

更多個人計算業務貢獻168.9億元營收，成長約19%，略高於StreetAccount預期的167.9億元。該部門包括Windows、Surface、Bing和Xbox。

Alphabet上季營收創2022年初以來最快，較上年同期成長13%。然而廣告收入為655.2億元，低於預期的659.4億元。

YouTube雖一直在推動加速成長，但營收92億元，低於預期的92.1億元。

與亞馬遜網路服務(AWS)和微軟Azure競爭的谷歌雲端仍是成長引擎，第4季營收較去年同期成長26%。在多年虧損後終於獲利，第4季獲利8.64億元，去年同期為虧損1.86億元。

為將新的生成式AI工具嵌入更多谷歌關鍵產品中，必須擴大裁員，這意味著在去年裁員1.2萬人後，還會有更多裁員。該公司2023年遣散費和相關費用為21億元。

第4季淨利從去年同期的136億元或每股1.05元躍升52%至207億元或每股1.64元。營業獲利率從24%擴大到27%。

包括Waymo自駕車業務和Verily生命科學部門營收為6.57億元，高於去年的2.26億元。虧損從12.4億元收窄至8.63億元。

雲端 裁員 微軟

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