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美股最錢線/串流廣告上線 亞馬遜占優勢

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜將自29日開始在美國的Prime Video串流服務上推出廣告。華爾街看好這家科技巨頭將成為不斷變化的媒體市場中的破壞王。

Prime影片訂戶將自動預設為廣告版客戶。目前Prime會員月費為14.99元，非Prime會員月費為8.99元。如果想要付費購買無廣告高級版本，價格分別上漲3元。

MoffettNathanson首席分析師莫頓(Michael Morton)在給客戶的報告中寫道：「亞馬遜在Prime Video中添加廣告的決定，將對商品化廣告影音點播(AVOD)播放器、獨立聯網電視(CTV)平台和非排名前20的有線電視網產生顛覆性力量。」

MoffettNathanson估計Prime Video的美國活躍訂戶數量大致相當於Netflix的7000萬。

在推出廣告後，該公司預計2024年串流廣告收入將達到13億元，2025年將達到23億元。對於選擇額外付費購買無廣告服務的用戶來說，訂閱收入也將每年增加5億元。

分析師寫道：「預測亞馬遜和迪士尼將成為AVOD廣告收入的最大推動者。」他們預測，2025年美國聯網電視和廣告版影音市場將達到160億元。

亞馬遜預計將以40億元收入居首，Hulu以30億元緊隨其後。康卡斯特的Peacock和Roku分別以23億元和19億元躋身前四名。

繼美國之後，串流廣告將於2月5日在英國和德國推出，然後稍後在法國、義大利、西班牙、墨西哥和澳洲推出。亞馬遜表示，它計劃「比有線電視和其他串流媒體電視提供商大幅減少廣告」。

人們普遍預計這將大規模改變該產業。

麥格理分析師諾倫(Tim Nollen)表示：「亞馬遜是所有串流媒體服務中訂戶範圍最廣的公司之一。」「它有影響力，有消費者數據。零售媒體支出可能會加速，這可能會鼓勵其他人做更多購物廣告。」（財經新聞組）

亞馬遜 義大利 迪士尼

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