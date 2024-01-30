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亞馬遜獲批無望 放棄收購iRobot

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜宣布不再推動收購掃地機器人製造商iRobot的計畫。兩家公司發布新聞稿表示，「該交易無法獲得監管部門的批准」。

這家吸塵器製造商還宣布將裁掉31%的員工、約350人；其董事長兼執行長安格(Colin Angle)將立即辭職。

在《華爾街日報》報導歐盟不會批准這項合併案後，該交易的命運就陷入不確定性。

亞馬遜資深副總裁兼總法律顧問札波爾斯基(David Zapolsky)在新聞稿中表示：「亞馬遜對無法收購iRobot感到失望。」

iRobot表示，將專注於提高獲利率，減少研發支出，並暫停所有「非地板護理」產品的工作，包括空氣清淨機和機器人割草機。

iRobot的安格在新聞稿中表示：「與亞馬遜的協議終止令人失望，但iRobot現在放眼未來，聚焦並致力於繼續打造有思想的機器人和智慧家居創新，讓生活變得更美好。」

亞馬遜將向iRobot支付先前商定的9400萬元分手費。終止的交易最初對iRobot的估值約為17億元。

繼先前報導指稱歐盟將採取行動阻止交易，再加上29日的決定，這家機器人吸塵器製造商的市值已不足4億元。

iRobot去年7月簽訂2億元的融資協議，為其營運提供資金，作為交易完成之前的權宜之計。

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