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經濟擴張與否 關鍵在聯準會

財經新聞組／綜合報導
聯準會在利率升降之間主導美國經濟的走向。（路透）
聯準會在利率升降之間主導美國經濟的走向。（路透）

股市崩盤、房市崩盤和新冠疫情是扼殺美國過去三次經濟擴張的元凶。但目前經濟面臨的最大風險可能是聯準會，因為官員們正在爭論何時降低對抗通膨的限制性利率。

聯準會官員已表示在今年某個時點降息，以避免對超出預期的經濟施加太大壓力；但許多分析師擔心，經濟已過於依賴家庭支出和就業成長，這兩者都已顯示出遲緩。

由於通膨年增率連續7個月低於聯準會2%的目標，降息宜早不宜遲。與此同時，經濟學家們已經開始注意到聯準會動作若非落後於可能的經濟放緩，就是未能考慮到經濟可能在物價未再飆升情況下維持成長和就業的風險。

經濟諮商會首席經濟學家彼得森表示，未來一年「仍有短暫而淺度衰退的風險」。該機構最新調查顯示，企業執行長繼續將經濟衰退視為今年首要風險，領先經濟指標也顯示出這個方向。

彼得森表示，近期的一些成長動力，包括政府支出和商業投資，幾乎肯定會減弱。在工資成長放緩、疫情時期儲蓄耗盡、囤積工人的企業意識到勞動力短缺正在緩解的環境下，「消費者支出會放緩嗎？沒錯。」

本周聯準會政策會議結束時，預計將是去年7月以來第4次將基準隔夜利率穩定在5.25%-5.50%。但更值得注意的是政策聲明中或主席鮑爾在會後記者會上關於未來降息時機和步伐的任何訊號。

經濟在「緊縮」的貨幣政策面前持續走強，觸動人們神經。史坦普500指數觸及歷史新高，消費者信心正在反彈，拜登政府對此表示歡迎，一向謹慎的聯準會官員們幾乎宣布已經實現了人們期待的「軟著陸」。

當前經濟擴張的持久性，對於恢復2020年新冠疫情之初以及隨後出現的大規模失業來說十分引人注目，將部分取決於聯準會即將採取的政策轉向如何發揮作用。

在利率調降之前，一切都尚未定論。

聯準會 疫情 降息

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