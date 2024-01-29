美科技業本月為何重手砍2.5萬人？「羊群效應」 裁員會傳染

專家指出，對大多數大型科技上市公司來說，本月的裁員潮旨在滿足投資人需求，屬於「羊群效應」。（美聯社）

科技業繼去年裁員 逾26萬人後，今年前四周，包括Meta、亞馬遜、微軟 、Google、TikTok和Salesforce在內的近100家科技公司，又砍掉大約2.5萬人。根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，一些規模較小的科技新創公司即將耗盡現金，籌資未果只能裁員，但對大多數大型科技上市公司來說，它們坐擁現金且利潤豐厚，本月的裁員風潮旨在滿足投資 人的需求。

華盛頓大學福斯特商學院教授Jeff Shulman指出：「科技業存在羊群效應。裁員似乎有助於股價，所以這些公司認為沒理由停止裁員。」他補充：「這樣做而不會被唾棄是因為大家都這樣，這已經成為新常態。勞工更能適應情況，股市投資人也大表讚賞。所以我認為裁員還將持續一段時間。」

雖然目前利率約5.5%，遠高於疫情期間的近零水準，且一些科技公司進行調整，優先考慮投資生成式AI，但專家說，這都不足以解釋本月的裁員潮。

在「美股七雄」的帶領下，標普500指數本月創下多項歷史記錄。Alphabet、Meta和微軟的股價都創新高，其中微軟市值站上3兆美元大關。隨股市因科技公司裁員消息而反彈，愈來愈多企業宣布緊縮計畫。

行業追蹤網站layoffs.fyi負責人Roger Lee說，恪守成本紀律獲華爾街獎勵，可能促使它們和其他科技公司削減成本並裁減人力。

史坦福大學商學教授、組織行為專家Jeffrey Pfeffer把同一行業的公司「見贀思齊」而解雇員工的現象稱為「抄襲式裁員」，「科技業的裁員基本上是一種社會傳染事例，公司在仿效其他人的做法」。

換句話說，裁員會傳染。Pfeffer說，當一家大型科技公司縮編，對手公司的董事會可能開始質疑，自家高管為何不跟進。而如果整個行業都在裁員，人們就不再關注個別公司是否做成錯誤決策，導致投資或戰略沒有回報。