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美科技巨頭財報 驗收AI成績

編譯湯淑君、葉亭均／綜合報導
美股七巨頭中的五家都將在本周發布上季財報，市場將「驗收」蘋果、微軟、Google母公司字母（Alphabet）等在AI領域的布局成果。（路透）
美股七巨頭中的五家都將在本周發布上季財報，市場將「驗收」蘋果、微軟、Google母公司字母（Alphabet）等在AI領域的布局成果。（路透）

美國科技股財報進入熱季，「美股七巨頭」中的五家都將在本周發布上季財報，市場將「驗收」蘋果、微軟、Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜及臉書母公司Meta Platforms在人工智慧（AI）領域的布局的成果，觀察是否能帶進營收，或未來能否帶動業績大爆發的蛛絲馬跡。

微軟：30日美股盤後將發布季報的微軟，市值上周首度衝上3兆美元，反映市場對微軟積極進軍生成式AI軟體寄予厚望，預料上季營收年比將躍增16%至創紀錄水準，TD Cowen公司看好Azure雲端服務吸引客戶回流及AI需求日增。

投資人將檢視雲端事業成長率是否超越微軟先前預估的26%至27%，同時關注支援微軟365的AI小幫手軟體「Copilot」推出進度與營收潛力。

分析師認為，Copilot要到今年稍後才能大幅挹注營收。

字母：預定30日美股盤後公布財報，每股盈餘年比估將暴增52%，廣告營收也將大幅成長，投資人將聚焦四大重點，包括線上廣告業務表現、雲端事業Google Cloud成長有無起色、聊天機器人Bard在等AI事業支出計畫與獲利策略，以及自駕車部門Waymo等「其他」事業。

Jefferies認為，隨著客戶準備部署AI，Google Cloud將「有序而漸進」成長。

亞馬遜：上季成績將在2月1日美股盤後揭曉，旗下三大事業顯然朝正確方向邁進，營收成長率有望超越分析師預期的11%，因為年底購物季銷售優於預期、及雲端事業AWS受惠於AI工作量成長，帶動營收季增，同時零售與電商事業的利潤率可望提升，廣告營收也可望隨Prime Video串流服務搭載廣告而擴增。

Meta：預定將在2月1日美股盤後發布財報，去年仰賴中國大陸電商平台希音與Temu帶動的營收成長，能否延續仍待觀察。

Meta可能必須把投資聚焦於大型語言模型，以提高廣告投放的精準度，但需要砸數十億美元新投資，例如執行長祖克柏說年底前35萬顆Nvidia H100晶片將進駐資料中心。

市場將觀察Meta如何將正在開發的通用人工智慧（AGI）軟體轉化為獲利。

蘋果：投資人除了緊盯iPhone、iPad等硬體事業的銷售，也希望聽執行長庫克說明蘋果對運用AI於產品的規畫細節。

AI 微軟 投資

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