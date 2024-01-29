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30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

美股重頭戲 科技5強財報決定市場命運

編譯劉忠勇／綜合報導
英特爾因業績展望令市場大失所望，收盤重挫。（路透資料照片）
英特爾因業績展望令市場大失所望，收盤重挫。（路透資料照片）

英特爾（Intel）股價大跌的拖累下，美股史坦普500指數上周五（26日）中斷連續五個交易日創新高的紀錄，費城半導體指數更重挫近3%。今年來史坦普500指數近3%的漲勢，本周將面臨三大考驗，除聯準會（Fed）決策會議外，還有大型科技公司財報、以及備受矚目的就業報告。

史坦普500指數上周五收跌0.1%；道瓊工業指數上漲60點，漲幅0.2%，再創收盤新高。那斯達克綜合指數跌0.4%。三大指數本周都收高。

英特爾因業績展望令市場大失所望，收盤重挫12%，寫下2020年7月來最大單日跌幅。費半指數也受拖累大跌2.9%；台積電ADR上漲0.6%，周線漲2.7%。

22V Research董事總經理羅克說：「市場近期處於超買狀態，大漲之後其實尚未拉回過」。

先前大型科技股飆升，推動史坦普500指數屢創新高。投資人認為Fed已成功平抑通膨，而經濟並未因此大幅下滑。上周五12月核心個人消費支出（PCE）物價降至近三年來最低水準；另一份報告顯示個人支出成長大於預期，可能讓Fed對降息多所猶豫。

因此，本周接踵而至的重大事件，勢必考驗當前市場的樂觀心理。首先，Alphabet和微軟於周二盤後公布的財報，Fed周三公布決議，周四盤後是蘋果、亞馬遜和Meta財報，周五還有非農就業報告。

Alphabet、微軟、蘋果、亞馬遜和Meta占史坦普500指數近25％市值，對大盤會產生放大的影響。科技巨人表現如何，也將考驗已呈超漲的行情。這波漲勢之下，已引發對AI狂熱和過分期待Fed降息的疑慮。

史坦普500 就業 亞馬遜

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