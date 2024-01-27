不只買輝達 馬斯克也計劃採購AMD晶片 斥資逾10億投入Dojo超級電腦

馬斯克計劃採購超微的晶片，，做為他大舉支出購買運算晶片來發展人工智慧（AI）的行動一環。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 表示，他計劃採購超微（AMD）的晶片，做為他大舉支出購買運算晶片來發展人工智慧（AI ）的行動一環。

億萬富豪馬斯克在社群平台X發文說，特斯拉今年將斥資逾5億美元採購AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的硬體。接著有網友問他是否也會採購AMD的晶片，馬斯克回答說：「是的」。

輝達是目前AI加速器市場的霸主，這種處理器適用於訓練AI所需的資料密集需求，但AMD也正跨足這個市場。AMD去年12月發表MI300 AI晶片系列產品，號稱執行AI軟體的速度比競爭同業更快。

馬斯克先前已表示，特斯拉計劃2024年底前投資逾10億美元投入Dojo超級電腦計畫。這項計畫指的是一台室內超級電腦，用於處理大量資料，包括處理特斯拉車輛傳輸的影片，以便於創造自駕軟體。

馬斯克24日在特斯拉法說會中說：「我們正追求輝達和Dojo雙軌並行。我認為Dojo是風險很高的賭注，但這個賭注值得一試，因為回報可能很可觀。」

此外，馬斯克26日在X發文澄清說，他旗下的AI新創公司xAI並未與投資者洽談融資事宜，「我的xAI沒有在募資，我也沒有與任何人展開這方面的洽談」。此前有媒體報導，馬斯克希望為xAI籌措多達60億美元的新資金，使公司估值達到200億美元。

在馬斯克澄清之前，英國金融時報引述知情人士報導，xAI正尋求香港等地的全球投資人金援，與微軟支持的OpenAI一較高下。報導說，xAI近幾周已接洽全世界的富人和投資人，包括香港的家族辦公室。