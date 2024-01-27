美股本周收高 即將面臨科技巨人財報和Fed決策密集考驗

占史坦普500指數市值近25％的Alphabet、微軟、蘋果、亞馬遜和Meta 將於下周公布財報，對大盤會產生放大的影響。（美聯社）

英特爾（Intel）股價大跌的拖累下，史坦普500指數周五中斷連續五個交易日創新高的紀錄。今年以來史坦普500指數近3%的漲勢，下周將面臨真正重大的考驗，除聯準會（Fed）決策會議外，還有大型科技公司財報、以及備受矚目的就業 報告。

史坦普500指數周五收盤下跌0.1%；道瓊工業指數則上漲60點，漲幅0.2%，再創新高收盤水準。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌0.4%。三大指數本周都收高。

英特爾因業績展望令市場大失所望，收盤重挫12%，創下2020年7月來最大單日跌幅。費城半導體指數也受拖累大跌2.9%；台積電ADR上漲0.6%，本周2.7%，延續三周12.8%的漲勢。

22V Research董事總經理羅克（John Roque）說：「市場近期處於超買狀態，而且大漲之後其實尚未拉回過。」

大型科技股飆升，推動史坦普500指數屢創新高。投資 人認為聯準會（Fed）已成功平抑通膨，而經濟並未因此大幅下滑。周五公布Fed看重的通膨指標12月核心個人消費支出（PCE）物價降至近三年來最低水準；另一份報告顯示個人支出成長大於預期，如此一來可能讓Fed對降息 多所猶豫。

因此，下周接踵而至的重大事件，勢必考驗當前市場的樂觀心理。首先，Alphabet和微軟（Microsoft）於周二盤後公布的財報，Fed周三公布決議，周四盤後是蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和 Meta的財報，周五還有非農就業報告。

法盛投資管理投資組合經理詹納希維克斯（Jack Janasiewicz）說：「市場將驗證現正處於的軟著陸。只要成長保持恰到好處，市場就會繼續穩步上升。」

整體來說，Alphabet、微軟、蘋果、亞馬遜和Meta 即占了史坦普500指數近25％市值，對大盤會產生放大的影響。這幾家科技巨人表現如何，也將考驗從諸多指標來看已呈超漲的行情。這波漲勢之下，已引發對人工智慧（AI）狂熱和過分期待Fed降息的疑慮。

投資人已將Fed首度降息的時程從3月延後至5月，此外，市場預料，截至年底，降息幅度將達到135個基點，少於12月原估超過160個基點。美國10年期公債殖利率周五從上個交易日4.131%上漲至4.159%。

眾所預料Fed下周將維持利率不變，投資人關注的Fed是否認為在對抗通膨方面已有充分進展，寧可及早開始降息。

天利投資（Columbia Threadneedle Investments）資深基金經理人維德（Tiffany Wade）說：「Fed下周論調可能會使進一延後預期今年頭一次降息的時程，不利目前已反映的市場行情。」

美國周五公布的就業數據也很難讓投資人皆大歡喜。就業若大幅下滑，或許表明Fed升息周期終於發揮作用，新增就業若超出預期，則將強化Fed繼續維持高利率的正當性，以免通膨復萌。