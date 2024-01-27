美股最錢線/史指迭創新高 仍可進場買進

過去一周，史坦普500 指數每天都創下新高。投資 人可能會擔心在歷史最高點不適合買進，但eToro美國投資分析師考克斯(Callie Cox)引用歷史圖表顯示，現在其實是進入市場的最佳時機。

圖表顯示，在歷史最高點投資，次年的平均表現比任何不確定日期投資都要好。

考克斯指出，過去一周的市場走勢十分符合這個規律：史指創下新高後，隨後幾天繼續創下新高。他分析表示，自1950年以來史指約80%創新高記錄後，接下來一周至少會再創歷史新高。

Creative Planning執行長馬盧克(Peter Mallouk)解釋，「很多人認為市場會上下波動，所以認為如果市場處於歷史最高點，通常它會下跌。」 「 但市場事實上並不是這樣運作的。市場通常會上漲，只是有時會下跌。」

他表示，投資人的情緒往往會簡化為有漲必有跌。然而，這與整體趨勢背道而馳。從長遠來看，股指一直在上漲。雖然感覺上可能不太像，因為這次花了近兩年時間才創下新高，其實市場通常每19天就會創下歷史新高。

馬盧克說，「關鍵是配置資本。」「如果你袖手旁觀，那麼可能比那些勇於投資的人更糟糕。」

對許多人來說，當前的市場環境仍可能在下跌之前走高。史指於6月正式進入多頭市場。但牛市的第一個歷史新高剛在1月出現。歷史證明，自1950年以來，多頭市場從股市首次創下新高開始平均持續4年半。更不用說像這兩周的走勢，歷史高點之間的長期突破通常會產生巨額回報。

考克斯強調，當前的經濟背景也有利股市。2023年美國經濟成長再次令人意外，消費者仍在消費，雖然出現一些降溫跡象，但勞動市場仍然緊張。

他表示：「在經濟強勁的背景下，市場預計會降息 。」「這對股票來說確實是一個很好的背景。」（財經新聞組）