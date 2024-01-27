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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

財經簡訊

財經新聞組／整理

馬斯克新創AI募資上看60億

《金融時報》引述多位知情人士的消息報導，馬斯克(Elon Musk)的人工智慧新創公司xAI正在與全球投資者洽談，預計募集最多60億元的資金。報導指出，本輪融資對xAI的估值可能高達200億元。這家新創公司一直在與香港的家族辦公室進行談判，並鎖定中東的主權財富基金；馬斯克同時也與日本和南韓的投資者接洽。

Neuralink違反危品運輸規定

運輸部(DOT)記錄顯示，馬斯克(Elon Musk)的大腦植入公司Neuralink因違反DOT關於危險物質運輸的規定而被罰款。該機構記錄顯示，在2023年2月對該公司位於德州和加州的設施進行檢查時，運輸部調查人員發現該公司並未申請註冊為危險物質運輸商。調查也發現危險廢棄物包裝不當，包括易燃液體二甲苯。運輸部對該公司處以總計2480元的罰款，這筆金額低於最初評估的金額，因為該公司同意解決問題。

倒車無影像 特斯拉發召回令

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於車輛倒車時後視影像無法顯示，特斯拉將在美國召回近20萬輛Model S、X和Y車型。NHTSA表示，特斯拉已發布免費的無線(OTA)軟體更新來解決該問題。不到兩個月前，該公司在美國召回幾乎所有已生產車輛，以在其自動駕駛儀高級駕駛輔助系統中安裝新的安全措施。

美國運通預估今年獲利超標

美國運通預計2024年獲利將優於預期，期望其富裕客戶能夠在利率上升的情況下保持支出。這家總部位於紐約的公司2023年營收創新高；許多分析師原本擔心這一年可能會帶來經濟衰退並抑制客戶支出。然而該信用卡巨頭仍給自己保留退路，將第4季貸款損失準備金提高至14.4億元；去年同期為10.3億元。

高露潔估今年銷售額遜預期

高露潔棕欖預測2024財年銷售額低於預期，因為其口腔和個人護理產品價格上漲持續影響銷售量。預計年銷售額成長將在1%至4%之間，中值低於分析師平均預期的3.55%。第4季有機銷量持平，與上季基本相似，但較去年下降4%有所改善。淨銷售額增至49.5億元，超過LSEG預期的49億元。調整後每股獲利87分，高於每股85分的預期。

馬斯克 特斯拉 AI

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