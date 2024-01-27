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通膨繼續降溫 PCE終低於3%

財經新聞組／綜合報導

雖然經濟持續強勁成長，聯準會首選通膨指標上月進一步降溫。

商務部顯示，12月個人消費支出(PCE)物價僅上漲0.2%，與疫情前水平基本一致。較去年同期上漲2.6%，與上月持平，略高於聯準會2%的年度目標；也是2020年3月聯準會開始升息以來，首度降至3%以下。

剔除波動較大的食品和能源成本後的核心PCE物價較上月上漲0.2%，高於上月的0.1%；較去年同期上漲2.9%，為2021年3月以來最小漲幅。低於上月的3.2%，也低於經濟學家預期的3.0%。經濟學家認為核心PCE更能衡量通膨前景。

更重要的是，過去3個月和6個月的核心PCE年增率都低於聯準會2%的目標。

凱投宏觀(Capital Economics)副首席美國經濟學家亨特(Andrew Hunter)在給客戶的報告中表示：「七個月來，核心PCE通膨率年率一直符合聯準會2%的目標。」「這凸顯出這樣一個訊息，即實際上還沒有任何通貨緊縮的『最後一英里』需要實現，而且即使實際經濟成長仍具韌性，聯準會仍有足夠的空間很快開始降息。」

12月PCE數據與另一項重要通膨數據12月消費者物價指數(CPI)一致。後一指數也顯示核心物價上漲放緩。12月CPI報告顯示核心CPI年增率為3.9%。

聯準會 疫情 商務部

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