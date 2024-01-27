英特爾AI財落空 股價重摔

英特爾（Intel）預料AI事業營收將季減二位數百分比，暗示還無法從市場期待的AI熱賺錢。（路透）

英特爾（Intel）上季獲利與營收均優於市場預期，但資料中心與人工智慧（AI ）事業群營收下滑10%，本季財測也遠低於預期，預料AI事業營收將季減二位數百分比，暗示還無法從市場期待的AI熱賺錢，拖累股價在美股26日暴跌逾10%。

同日發布財報的美國晶片 製造商科磊（KLA），本季獲利與營收預測都不如預期，更警告「近期市況仍具挑戰」，暗示電子產品需求低迷，不僅自家股價26日重挫11.91%，還拖累美國晶片股走跌，超微股價跌1.71%，輝達 股價跌0.95%。

英特爾25日盤後公布，去年第4季淨利27億美元，扭轉一年前的淨損，每股盈餘0.54美元，營收年增10%至154.1億美元，終止營收連七季下滑頹勢，毛利率48%，全都高於預估。

涵蓋PC業務的客戶運算事業群，上季營收年增33%至88.4億美元，高於預期。但資料中心與AI事業群營收年減10%到40億美元，網路與邊緣事業營收年減24%到14.7億美元，自駕技術部門Mobileye營收成長13%到6.37億美元，全都低於預期。

英特爾預測，本季不計一次性項目的每股盈餘為0.13美元，調整後營收將介於122億~132億美元，都遠低於分析師平均預估。

英特爾表示，PC和伺服器核心業務遭遇季節性需求低迷，Mobileye和可編程晶片事業顛簸市況也衝擊展望，但執行長基辛格說，PC晶片需求已「常態化」。

財務長辛斯納則說，預料本季AI事業營收將季減「二位數」百分比。

英特爾的財報與財測，澆熄市場對該公司的AI商機期待。Lopez研究公司首席分析師羅培茲認為，英特爾的AI題材要到第3季才會展開。Deep Water資產管理公司常務合夥人孟斯特更說，英特爾受惠於AI的程度可能不如預期。