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威騰財報不差 股價盤後卻跌5%

編譯黃淑玲／綜合外電
威騰（Western Digital）的硬碟產品。（美聯社）
威騰（Western Digital）的硬碟產品。（美聯社）

硬碟與記憶體公司威騰（Western Digital）周四公布的上季財報與本季財測均優於分析師預期，不過股價仍在盤後交易下跌。

威騰在去年第4季營收年減2%至30.3億美元，但季增幅度有10%，金額落在公司財測28.5億～30.5億美元的高端，也優於華爾街所估的30億美元。調整後的每股虧損為0.69美元，公司先前財測估的每股虧損則是1.05～1.35美元。按通用會計準則（GAAP）計算，每股虧損0.87美元

快閃記憶體部門的營收由2022年同期的16.6億美元增加到16.7億美元，硬碟部門營收13.7億美元，優於市場預期的12億美元。

威騰股價在表現不錯的財報發布後，盤後交易時段沒漲反跌，重挫5.3%至57.12美元。

展望本季，威騰預測營收可在32億～34億美元，比華爾街所估的31.5億美元更多，以非通用會計準則（non-GAAP）計算，預估每股虧損0.1美元到0.2美元，市場預期每股虧損0.31美元。

執行長David Goeckeler說：「威騰上季的財報展現了過去數年我們所進行的結構調整，以及在跨快閃記憶與硬碟事業的策略獲得的傑出表現。」 他強調，以積極管理庫存的策略，加上提供範圍更廣的產品，做好成本調控，注重研發等作為，有信心威騰的獲利能夠改善。

威騰點名雲端部門的營收因而反彈23%，終結之前的連三季的下滑。

威騰周四的財報中，沒有就拆分快閃記憶體事業更新任何訊息。

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