美股最錢線/開年漲幅過快 隱現泡沫跡象

受惠於聯準會 的降息預期，加上AI需求火爆，投資 人大幅看好大型科技股未來的業績成長，推動那斯達克指數和史坦普500指數再創新高。

2024年開始不過24天，輝達和微軟等大型科技股股價大力推升股指。史指不但5連漲，24日更突破4867點，在短短24天內實現分析師預測近11個月才能達到的指數水平。

考慮到全球地緣政治緊張局勢的加劇、聯準會儲激進升息後的經濟衰退風險，華爾街 分析師去年12月保守預測2024年史指漲幅爲1.3%，爲歷來最看衰的年度前瞻數據。

但牛市趨勢讓很多專業投資人措手不及。擁有40年經驗的資深股票分析師亞德尼(Ed Yardeni)等人對此感到擔憂，認為這種漲幅更多是由於市場情緒推動而非企業基本面顯著改善，市場存在過熱的風險；尤其在去年已經大漲24%之後，這種估值可能無法繼續擴大。

亞德尼說：「擔心目前市場熱情可能導致非理性投資行為，進一步推高股市估值，類似1990年代後半期的網路泡沫，由科技股吹出一個投機性泡沫。這種泡沫可能會在市場過熱時破裂，最終導致市場崩盤。」

不過值得一提的是，他並未看空美股，只是對過快的漲幅不安。他之前預測今年年底史指將達到5400點。

儘管泡沫的警訊不絕，依然有分析師十分樂觀。包括包勒(Benjamin Bowler)在內的美國商銀分析師認為，與1990年代末的泡沫時代相比，科技「七巨頭」的估值仍然相對溫和。如果要達到1990年代當時七大科技股的本益比一半，如今的「七巨頭」就必須分別再上漲55%。

雖然議論不絕，BMO財富管理投資長馬永裕(Yung-Yu Ma)點出問題的關鍵：「市場確實有些過熱，但我不會說市場正在形成泡沫。關鍵問題在於：未來公司的實際業績能否滿足市場的高度預期？」（財經新聞組）