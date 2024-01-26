我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

財經簡訊

財經新聞組／整理

印度Zee退出迪士尼14億協議

知情人士透露，印度Zee Entertainment已告知迪士尼，該公司不打算繼續推動以14億美元價格向其購買板球電視轉播權的交易。Zee去年8月告訴印度證券交易所已與迪士尼簽署一項策略授權協議，自2024年開始接手國際板球理事會的某些電視轉播權，為期4年，而這家美國公司將保留串流媒體播放權。Zee本應定時支付版權費用，但最近幾周它未能向迪士尼支付第一筆2億元款項，並告訴迪士尼它將退出這項協議。

阿拉斯加航空停飛損失1.5億

阿拉斯加航空表示，波音737 Max 9飛機為期一周的停飛將使該公司損失1.5億元。1月5日阿拉斯加航空一架航班出現門栓爆裂，美國聯邦航空管理局(FAA)第二天下令停飛這些飛機。FAA 24日晚間已批准檢查指示，允許該類型的飛機恢復運作。阿拉斯加航空表示，首批Max 9航班最快將於26日恢復服務，並將在2月初逐步恢復飛機服務。

西南航空今年無Max 7機隊

西南航空預計波音737 MAX飛機的交機量將減少，並且已將未能獲得認證的MAX 7機型排除在2024年機隊計畫之外。由於飛機製造商面臨的供應鏈挑戰以及MAX 7的認證問題，這家波音忠實客戶預計今年將接收79架MAX飛機，而先前的估計為85架。該航空公司已加速少量MAX 8訂單，並將3架2025年MAX 7確認訂單轉換為3架2024年MAX 8確認訂單。

認列B-21費用 諾斯洛普虧損

諾斯洛普格魯曼公司第4季從去年同期的獲利轉為虧損，因為該公司提列與美國空軍下一代B-21隱形轟炸機相關的11.7億元費用。第4季攤薄後每股虧損3.54元，而一年前攤薄後每股獲利5.96元。整體銷售額成長6%，達到106億元。

Meta建立保護青少年規則

社群媒體平台Meta Platforms表示正在建立更多青少年保護措施。預設情況下，青少年將不再收到任何未追蹤或未在Instagram上連線者發送的直接訊息；並需家長批准才能更改應用程式上的某些設定。在Messenger上，某些國家和地區16歲以下和18歲以下用戶的帳號只能接收來自Facebook好友或手機聯絡人的訊息。19歲以上的成年人不能向不關注他們的青少年發送訊息。

迪士尼 印度 社群媒體

上一則

AI點火 微軟市值觸碰3兆元

下一則

ECB總裁：討論降息並不成熟

延伸閱讀

阿航事件後 巴拿馬航空搶先復飛737 MAX 9型客機

阿航事件後 巴拿馬航空搶先復飛737 MAX 9型客機
俄指烏擊落戰俘飛機釀74死 澤倫斯基反控俄玩弄生命、籲國際調查

俄指烏擊落戰俘飛機釀74死 澤倫斯基反控俄玩弄生命、籲國際調查
阿拉斯加航空門板脫落事件後 嬰兒搭飛機怎樣才安全？

阿拉斯加航空門板脫落事件後 嬰兒搭飛機怎樣才安全？
FAA建議：更多波音737需要檢查

FAA建議：更多波音737需要檢查

熱門新聞

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒