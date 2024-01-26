印度 Zee退出迪士尼 14億協議

知情人士透露，印度Zee Entertainment已告知迪士尼，該公司不打算繼續推動以14億美元價格向其購買板球電視轉播權的交易。Zee去年8月告訴印度證券交易所已與迪士尼簽署一項策略授權協議，自2024年開始接手國際板球理事會的某些電視轉播權，為期4年，而這家美國公司將保留串流媒體播放權。Zee本應定時支付版權費用，但最近幾周它未能向迪士尼支付第一筆2億元款項，並告訴迪士尼它將退出這項協議。

阿拉斯加航空停飛損失1.5億

阿拉斯加航空表示，波音737 Max 9飛機為期一周的停飛將使該公司損失1.5億元。1月5日阿拉斯加航空一架航班出現門栓爆裂，美國聯邦航空管理局(FAA)第二天下令停飛這些飛機。FAA 24日晚間已批准檢查指示，允許該類型的飛機恢復運作。阿拉斯加航空表示，首批Max 9航班最快將於26日恢復服務，並將在2月初逐步恢復飛機服務。

西南航空今年無Max 7機隊

西南航空預計波音737 MAX飛機的交機量將減少，並且已將未能獲得認證的MAX 7機型排除在2024年機隊計畫之外。由於飛機製造商面臨的供應鏈挑戰以及MAX 7的認證問題，這家波音忠實客戶預計今年將接收79架MAX飛機，而先前的估計為85架。該航空公司已加速少量MAX 8訂單，並將3架2025年MAX 7確認訂單轉換為3架2024年MAX 8確認訂單。

認列B-21費用 諾斯洛普虧損

諾斯洛普格魯曼公司第4季從去年同期的獲利轉為虧損，因為該公司提列與美國空軍下一代B-21隱形轟炸機相關的11.7億元費用。第4季攤薄後每股虧損3.54元，而一年前攤薄後每股獲利5.96元。整體銷售額成長6%，達到106億元。

Meta建立保護青少年規則

社群媒體 平台Meta Platforms表示正在建立更多青少年保護措施。預設情況下，青少年將不再收到任何未追蹤或未在Instagram上連線者發送的直接訊息；並需家長批准才能更改應用程式上的某些設定。在Messenger上，某些國家和地區16歲以下和18歲以下用戶的帳號只能接收來自Facebook好友或手機聯絡人的訊息。19歲以上的成年人不能向不關注他們的青少年發送訊息。