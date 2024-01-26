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消費者樂觀看法 將影響總統大選

編譯周芳苑／綜合報導

在美國，人們歷經長時間經濟低迷後，最近開始覺得通貨膨脹問題與經濟前景好轉，可望支撐消費者支出、推動經濟成長、甚至影響總統拜登(Joe Biden)的政治運勢。

美聯社報導，近來若干經濟調查有正面結果。密西根大學(University of Michigan)調查顯示，消費者信心指數過去兩個月出現1991年以來最大增幅，紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)另一調查發現，美國人預期的通膨率降至近三年來最低點， 而且受訪者預計一年後財務狀況改善的比例大增，創2021年6月以來新高。

經濟學家認為，消費者似乎對通膨穩定放緩、收入增加等種種正面跡象有所回應。

不僅如此，過去一年薪資成長率超過通膨率，人們對生活成本大增的壓力紓緩。政府報告稱，扣除通膨因素後，去年一般工人每週收入約增2.2%，經通膨調整後的薪資比疫情前高出2.5%。

儘管通膨紓緩，目前物價仍比3年前將近高17%，有些商品變得便宜，但整體物價仍遠高於疫情前。

食品等必需品及房租成本遠高於疫情前，許多人負擔沈重。

不過，有些人因諸多跡象而樂觀看待經濟前景。不僅人才召募穩定，失業率近兩年也維持在4%以下。

人們樂觀，可能為拜登競選總統連任挹注力量。但經濟學家卡明斯(Ryan Cummings)警告，人們對經濟前景的看法越來越受政治黨派之爭所影響，而不是以經濟基本面為考量，他預估，2024年總統大選川普與拜登較勁，共和黨人的悲觀情緒可能超過民主黨樂觀情緒，對經濟前景的情緒都會被拉低。

密西根大學調查發現，1月民主黨消費者信心激增11.8%，創歷來次高紀錄，最高紀錄是拜登2020年當選總統後不久。

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